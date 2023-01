Xebia Group maakt de overname van GetInData bekend. Het Poolse bedrijf specialiseert in oplossingen voor big data, cloud, analytics en AI. De organisatie bestaat uit 120 data engineers en consultants. Zij worden mettertijd onderdeel van Xebia, een internationaal IT-concern.

GetInData werd in 2014 opgericht door voormalige engineers van Spotify. De organisatie specialiseert in implementaties van datatechnologieën. Onder de klanten vind je grote namen als Spotify, ING, Acast en Truecaller.

De overname van GetInData werd onlangs door Xebia bekendgemaakt. “Met de toevoeging verwelkomen we de knapste koppen in data binnen ons team”, aldus CEO Anand Sahay. De circa 120 data engineers en consultants van GetInData worden onderdeel van Xebia. De merknaam verdwijnt met verloop van tijd.

GetInData

Xebia is geïnteresseerd in de expertise van de medewerkers van GetInData. Daarnaast is de organisatie bekend in de open-source community. Het bedrijf draagt regelmatig bij aan open-source projecten en organiseert de jaarlijkse Big Data Warsaw Technology Summit, een big data-conferentie met een nadruk op technische presentaties.

“Ik heb altijd grote bewondering voor GetInData gehad en kijk ernaar uit om elkaars krachten te versterken”, aldus Rob Dielemans, director data bij Xebia. Het IT-concern levert diverse diensten, waaronder dataplatforms voor public cloud-omgevingen, bestaand uit pipelines voor dataverzameling en AI-applicaties voor analytics.

“Ook wij kijken ernaar uit om onze krachten verder te bundelen met Xebia, omdat we daarmee de uitvoering van onze strategische activiteiten versnellen”, reageerde Adam Kawa, medeoprichter en CEO van GetInData. “We dragen samen een unieke waardepropositie uit naar alle datagedreven organisaties in de wereld.”

Overnames Xebia

De financiële details werden niet bekendgemaakt. Xebia nam in het afgelopen jaar meerdere bedrijven over. In november 2022 kocht het concern Netlink Digital Solutions (NDS), een leverancier van low-code diensten. Eerder dat jaar bevestigde Xebia de overname van 47 Degrees, een consultant op het gebied van functional programming languages.

Tip: IT-consultant Xebia lijft g-company in