Samsung heeft het gebruik van ChatGPT ’tijdelijk’ verboden. De Koreaanse techgigant had werknemers aanvankelijk weerhouden om de AI-chatbot tijdens werk te gebruiken, maar had het eerder dit jaar weer groen licht gegeven. Even later ging het Samsung-personeel meerdere keren onzorgvuldig om met gevoelige bedrijfsdata, waardoor het verbod niet uit de lucht komt vallen.

Bloomberg meldt dat het bedrijf via een memo het bericht naar het personeel heeft verspreid. De reden voor het besluit is dan ook expliciet het risico om intellectueel eigendom aan de generatieve AI-modellen te voeden. In veel gevallen, zoals bij Google Bard en ChatGPT, bestaat de kans dat de data later wordt ingezet om de AI verder te trainen.

Risico

Samsung stelt in de memo dat het niet zomaar een besluit van bovenaf neemt: 65 procent van de werknemers zou het ermee eens zijn dat de inzet van generatieve AI tot een security-probleem leidt. De angst die het personeel uitspreekt wordt weerspiegeld bij bijvoorbeeld EU-beleidsmakers: auteursrecht en privacy zijn hekele punten bij de grote datasets die generatieve AI hanteert.

Samsung vraagt in de memo aan het personeel om de richtlijnen te volgen. Als iemand op privé-basis gebruikmaakt van ChatGPT, mag dat niet gepaard gaan met het delen van Samsung-gegevens. Het Koreaanse bedrijf is zelf intern bezig met het ontwikkelen van AI-tools, waardoor de IP-kwestie geen struikelblok meer hoeft te zijn voor de inzet van generatieve AI.

