Het aantal ICT’ers met een WW-uitkering stijgt het hardst van alle beroepen in Nederland, blijkt uit de meest recente cijfers van het UWV. Ten opzichte van vorig jaar oktober zijn er 22,5 procent meer WW-uitkeringen voor mensen in ICT-beroepen dan in 2022: 4.036 ten opzichte van 3.294.

2.343 van hen hebben een leeftijd tussen de 27 en 50 jaar. Ten opzichte van september is de groep WW-uitkeringsgerechtigden licht toegenomen (met 2,9 procent). Alleen dienstverlenende beroepen (2,1 procent) vertonen een vergelijkbare toename. Hoewel er in de agrarische industrie een sterke toename te zien is van de WW-uitkeringen (+13,4 procent) in oktober 2023, is het aantal nog altijd lager dan het in oktober 2022 was.

In totaal is er een erg lichte stijging in het aantal WW-uitkeringen in oktober 2023: 0,4 procent ten opzichte van september.

Ontslagrondes?

Wereldwijd vond er begin 2023 een grote ontslaggolf plaats in de techindustrie. Techgiganten kozen ervoor duizenden tot tienduizenden mensen te ontslaan, waardoor de IT-sector aanzienlijk kromp. Gedurende 2023 bleven er nieuwsberichten komen over ontslagrondes, hoewel dat in veel gevallen ook afhing van de specifieke omstandigheden van het bedrijf in kwestie (zoals VMware).

Binnen Nederland waren er eveneens tegenvallende signalen, zeker aan het begin van 2023. Zo zouden Nederlandse start-ups het steeds vaker afleggen tegen buitenlandse concurrenten, volgens jaaronderzoek van Techleap.

Eind januari namen we een podcast op over de ontslagrondes die destijds plaatsvonden: