Een flink aantal bedrijfsleiders vreest dat tekortkomingen in bedrijfsprocessen een AI-succes in de weg staan.

Dat blijkt uit onderzoek van Celonis. Bijna alle bedrijfsleiders (99 procent) geven aan dat procesoptimalisaties essentieel zijn om bedrijfsdoelstellingen te halen. Voor 89 procent van de ondervraagden is het benutten van het volledige potentieel van AI een van die doelstellingen. Daar zit echter het addertje onder het gras, want 72 procent vreest dat tekortkomingen in de processen het succes van AI in de weg kunnen staan.

“Op dit moment staat de potentie van opkomende technologieën, zoals AI, hoog op de agenda van elke onderneming. Bedrijfsleiders zijn zich bewust van de noodzaak om hun processen te optimaliseren om optimaal te profiteren van deze technologische ontwikkelingen. Ze staan echter voor diverse uitdagingen zoals taalverschillen tussen afdelingen, verspreide data en teams, gebrek aan samenwerking tussen systemen en complexe procesbeheersing”, aldus co-Founder en co-CEO Alex Rinke van Celonis.

Investeringen in procesoptimalisatie

Volgens het onderzoek begrijpen de bedrijfsleiders het belang van procesoptimalisatie. Ze zijn zich bewust van de kosten die ontstaan als ze er niet in slagen. Veel bedrijven zijn er al actief mee bezig, terwijl anderen binnen afzienbare tijd stappen zullen ondernemen. Van de bedrijven investeert 49 procent al in technologie voor procesoptimalisatie (49 procent), terwijl 32 procent van plan is het in de komende drie jaar te gaan doen.

Meer dan een derde van de bedrijven maakt al gebruik van process mining, de technologie waar Celonis zich in specialiseert. Bijna een derde is de technologie tevens aan het evalueren. Met process mining worden processen geanalyseerd om daarin knelpunten te vinden.

