Celonis maakt tijdens de Celosphere-conferentie bekend Symbio te kopen, een leverancier van Business Process Management (BPM)-software.

Celonis is oorspronkelijk groot geworden met process mining, waarbij data-analyse wordt toegepast om knelpunten in bedrijfsprocessen te vinden. Inmiddels is het, naast het opsporen van inefficiënties, ook mogelijk actie te ondernemen met Celonis. Steeds vaker omschrijft het bedrijf zijn technologie als een Execution Management System (EMS).

Binnenkort zal de Symbio-technologie worden geïntegreerd in het EMS, waarmee Celonis procesintelligentie naar een hoger niveau wil tillen door process mining te combineren met BPM. “Nu Celonis en Symbio hun krachten bundelen, hebben we een enorme sprong gemaakt in het aanbieden van een nog rijkere vorm van procesintelligentie aan onze klanten”, legt co-CEO Alex Rinke uit. ‘Klanten kunnen nu niet alleen hun processen analyseren om kansen te identificeren en waarde te benutten, maar ook hun processen ontwerpen met een moderne, op AI gebaseerde procesmodelleringsoplossing.’

Meer procesintelligentie

Celonis geeft aan dat nieuw ontworpen en geoptimaliseerde processen beschikbaar zullen zijn voor alle werknemers via de Symbio Navigator, geïntegreerd in Microsoft Teams. Om dit te versterken hebben Celonis en Symbio samengewerkt aan een nieuwe versie van de Process Cockpit. Op die manier willen ze managers en werknemers ondersteunen bij volledig begeleide systeem- en proces-transformatieprogramma’s, terwijl ze prestaties en adoptie monitoren. De Process Cockpit is momenteel beperkt beschikbaar als bèta.

Symbio ontving eerder groeikapitaal van Fortino Capital, een investeringsmaatschappij uit de Benelux. Het is onbekend hoeveel Celonis betaalt voor Symbio.

