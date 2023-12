Dataspecialist Alteryx komt voor een bedrag van 4 miljard euro (4,4 miljard dollar) definitief in handen van de private investeringsmaatschappijen Clearlake Capital Group en Insight Partners. Hiermee komt een einde aan een eerder dit jaar gestart verkoopproces.

Alteryx, een data science- en analyticsspecialist, zocht al sinds september dit jaar een mogelijke koper. Het bedrijf had veel last van de concurrentie van grote spelers in het marktsegment van data science en analytics, zoals Microsoft en Oracle. Hierdoor was het databedrijf niet in staat een goede marktpositie te verkrijgen. Ook kreeg Alteryx te maken met tegenvallers bij de lancering van nieuwe producten.

Overname private equity

De zoektocht naar een mogelijke koper heeft opgeleverd dat het databedrijf nu in handen komt vande private investeringsmaatschappijen Clearlake Capital Group en Insight Partners. Het overeengekomen overnamebedrag bedraagt 4,4 miljard dollar, inclusief schulden.

Ook mede-oprichter en Executive Chair, Dean Stoecker, heeft aangekondigd met de deal mee te gaan. Dat was een belangrijke zege aangezien een aandelenbelang heeft van 49 procent in het bedrijf.

Meer inzet op cloud en AI/ML

Alteryx levert een platform waarmee bedrijven snel hun data (geautomatiseerd) kunnen ‘bewerken’ en analyseren. Vervolgens kunnen zij deze analyses weer gebruiken voor het verbeteren van hun bedrijfsprocessen en de productiviteit. Alles werkt op basis van een abonnementsmodel.

In de nabije toekomst willen alle betrokken partijen zich gaan inzetten voor het verder uitbreiden van de oplossingen en toepassingen. Vooral op het gebied van cloud en AI/ML.