Exclusive Networks mogelijk voor meer dan 2 miljard euro van de beurs

De Franse cybersecurityspecialist Exclusive Networks verdwijnt mogelijk van de beurs. Een consortium private equity-firma’s onder leiding van Clayton Dubilier & Rice en Permira heeft een bod gedaan van zo’n 2,2 miljard euro om het bedrijf over te nemen.

Als Exclusive Networks akkoord gaat met het huidige bod, krijgen investeerders 24 euro per aandeel, aldus een verklaring van het bedrijf. Desondanks benadrukt Exclusive dat er nog geen akkoord is en de onderhandeling nog in volle gang is.

Mede door het nieuws van de op handen zijnde overname ging de beurswaarde van het in Parijs genoteerde bedrijf iets omhoog, van 21,70 naar 23,60 euro op z’n hoogst. Daar schommelt het momenteel nog steeds. De Britse investeerder Permira heeft de meeste aandelen van het Franse bedrijf in handen, meer dan de helft volgens Bloomberg.

Volop interesse in securitybedrijven

Er is veel interesse om securitybedrijven op te kopen, zo laten recente nieuwsberichten zien. De industrie staat in de belangstelling vanwege enkele grootschalige incidenten de afgelopen tijd. Permira kondigde in mei ook al aan een grote hoeveelheid aandelen op te kopen van de Israëlische anti-fraudespecialist BioCatch, tegen een waardering van 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro).

Securitybedrijf Tenable nam eerder al het eveneens Israëlische Eureka Security over en Rapid7 voegde de start-up Noetic Cyber toe aan diens portfolio. Die overname kwam voor Rapid7 op een precair moment, omdat het onder druk staat zichzélf te verkopen.

Securitybedrijf Wiz is juist op weg náár de beurs en wil voor het zover is 1 miljard dollar jaaromzet realiseren. Om daartoe te komen leunt het zelf voor een groot deel op overnames, zoals die van Raftt en Gem Security. De beoogde overname van Lacework door Wiz is echter van de baan, Fortinet ging er met die buit vandoor.

