Microsoft heeft de functionaliteit van Copilot verder uitgebreid met nieuwe mogelijkheden voor beeldbewerking. Het nieuwe AI-model, Deucalion, zorgt voor ‘snellere en inhoudelijk rijkere’ antwoorden op prompts, terwijl ook de interface is aangepast.

Microsoft blijft de functionaliteiten van Copilot, voorheen bekend als Bing Chat, uitbreiden met nieuwe mogelijkheden. Onlangs heeft de techgigant aankondigingen gedaan over verbeteringen die de werking van de AI-chatbot moeten optimaliseren, vooral met betrekking tot het bewerken van beelden die door Copilot zijn gegenereerd.

Tot nu toe was het niet mogelijk om beelden die door Copilot zijn gegenereerd, te bewerken. Met de recente updates is dit nu wel mogelijk. Gebruikers kunnen een nieuw gegenereerd beeld bewerken door een reeks opeenvolgende prompts in te voeren, bijvoorbeeld om de achtergrond te vervagen of de helderheid van het beeld te vergroten. Bovendien kan de AI-chatbot nu wijzigingen aanbrengen in de stijl waarin een beeld is gemaakt.

Gebruikers van de betaalde Copilot Pro-versie hebben ook de mogelijkheid gekregen om een resizing-tool te gebruiken voor de gegenereerde beelden.

AI-model Deucalion

Naast deze grafische opties is ook de gespreksstijl waarin de AI-chatbot antwoorden geeft verbeterd. Microsoft biedt nu drie opties aan: Creative, Balanced en Precise. De Balanced-optie is aangepast op basis van een nieuw AI-model, Deucalion, wat volgens Venturebeat resulteert in snellere en inhoudelijk rijkere antwoorden dan voorheen.

Het is niet helemaal duidelijk waarop het nieuwe Deucalion-model is gebaseerd. Venturebeat vermoedt dat het een door Microsoft aangepaste variant is van GPT-4 van OpenAI, aangezien Copilot zelf door GPT-4 wordt ondersteund. Microsoft stelt echter dat Deucalion een ‘fine-tuned’ AI-model is.

Nieuwe interface

De interface van Copilot heeft ook een nieuwe look & feel gekregen. Waar de interface eerst drie ‘snippets’ met tekst toonde die uitlegden wat de AI-chatbot kan doen, zijn dit nu drie afbeeldingen geworden met begeleidende tekst in een meer gestroomlijnd formaat.

Microsoft geeft aan dat de uitbreiding van de functies van Copilot de komende tijd gestaag zal doorgaan. De AI-chatbot zal binnenkort worden voorzien van talrijke extensies die de functionaliteit verder kunnen verbeteren, waaronder mogelijk GPT’s of andere plug-ins.

