Frontline copilots, spraakgestuurde wearables en vraagvoorspelling zijn enkele opties om retail aantrekkelijker te maken. 69 procent van de consumenten verwacht ook dat AI hun winkelervaring verbetert.

Dat blijkt uit onderzoek van Zebra Technologies. Ook decision makers zijn overtuigd: 85 procent gelooft dat AI de bedrijfsvoering in retail zal verbeteren. Van de frontline retail assistenten zegt 75 procent dat generatieve AI de efficiëntie en klantenservice zal verbeteren.

Volgens Zebra is de huidige uitdaging het overgaan van technologische innovatie naar real-life use cases die laten zien hoe AI zorgt voor productiviteit, eenvoudigere workflows en een betere klantervaring. Retailers doen dan ook goed onderzoek naar hoe AI een positieve invloed kan hebben op hun omzet- en bedrijfsgroei. Generatieve AI kan geschikt zijn voor frontline-medewerkers en het helpen van klanten.

Voorraad

73 procent van de decision makers gaf dan ook aan dat ze in de komende vijf jaar AI willen implementeren voor vraagplanning en voorraadaanvulling. Bijna zeven op de tien zal zich binnen hetzelfde tijdsbestek tot AI wenden voor beslissingen over assortimentprijzen. Te veel of te weinig voorraad en een gebrek aan zichtbaarheid en nauwkeurigheid van voorraden blijven problemen veroorzaken. Voor retailers is het voldoen aan de vraag van klanten en het aanpakken van diefstal hierdoor moeilijker.

“AI voor vraagvoorspelling, voorraadaanvulling en het detecteren van voorraadafwijkingen zijn volwassener in termen van usecases, waarbij retailers deze AI-toepassingen al gebruiken om meer grip te krijgen op hun voorraad”, verklaart Mark Thomson, Retail Strategy Director EMEA bij Zebra Technologies.

