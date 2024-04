Datavisualisatie moet weer wat makkelijker worden voor zowel business users als IT’ers met de bèta van Einstein Copilot en nieuwe AI in Pulse.

Dat heeft Tableau bekendgemaakt tijdens de Tableau Conference 2024. Einstein Copilot, afkomstig van moederbedrijf Salesforce, helpt via prompts dataprofessionals en medewerkers die minder onderlegd zijn met data. Zo kan het bijvoorbeeld de volgende opdracht uitvoeren: “bekijk de productreviews en help me te bepalen welke het positiefst zijn”. Vervolgens begeleidt Einstein Copilot de gebruikers door de stappen voor het voorbereiden van de data voor analyse.

Daarnaast is er de optie om Einstein Copilot te gebruiken voor Tableau Catalog, om automatisch beschrijvingen te maken voor data. Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker databronnen vinden en verkennen. Tableau deelt het voorbeeld van een ziekenhuismedewerker die op de ‘Draft with Einstein’-knop klikt voor data over een bepaald onderwerp. Vervolgens haalt de AI-assistent een gedetailleerde beschrijving op van de data door de metadata en veldnamen te gebruiken.

Einstein Copilot moet in de zomer van dit jaar beschikbaar zijn.

Pulse

Pulse, een andere grote innovatie tijdens de Tableau Conference, is eerder dit jaar beschikbaar geworden. Dit product levert eenvoudig te begrijpen inzichten en datavisualisaties door inzichten te identificeren en leveren op basis van gepersonaliseerde KPI’s van een gebruiker. Ze krijgen de inzichten geleverd via e-mail, Slack en/of telefoon.

Door een update krijgt Pulse “Ask” Q&A, waarmee het verder ontdekken van data weer wat moet vereenvoudigen. Een marketingmanager kan bijvoorbeeld vragen “welke markt draagt het meest bij aan leadgen in mijn campagne?” Pulse levert vervolgens direct inzichten op de voorkeurskanalen (chat, e-mail, telefoon).

Anderzijds krijgt Pulse de beschikking over Metrics Bootstrapping, een functie waarmee gebruikers die in een Tableau-dashboard werken hun berekeningen kunnen opslaan in de Metrics layer van Tableau. Hierdoor kunnen ze informatie na verloop van tijd bijhouden en monitoren. Pulse zal vervolgens proactief inzichten genereren en overbrengen naar de gebruiker op basis van deze gegevens. Ook kunnen hieraan Metric Goals toegevoegd worden, waarmee gebruikers de optie krijgen om de voortgang te vergelijken met een benchmark of doel.

