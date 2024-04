De bètarelease van Einstein Copilot for Tableau is nu beschikbaar. Gebruikers in allerlei rollen ontvangen AI-hulp om in data te kunnen graven.

Data-analisten fungeren doorgaans als gegevenstolk binnen een organisatie. Een rapport of een dashboard biedt de data in behapbare vorm aan zodat anderen er inzicht in kunnen krijgen. Binnen het Salesforce-platform geldt Tableau als een middel om data te analyseren en te presenteren. Maar wat als je vraag helemaal niet beantwoord wordt door de informatie die analisten via Tableau presenteren?

AI schiet te hulp

Salesforce zet Einstein Copilot for Tableau in om data-leken wegwijs te maken in analytics. Gebruikers kunnen in normale taal vragen stellen of opdrachten geven aan de AI-assistentie. Dit is een stap dichterbij de wens om een ‘data-driven‘ onderneming te zijn, aangezien inzicht in de gegevens gedemocratiseerd wordt. Salesforce stipt aan dat 83 procent van alle CEO’s een data-driven pad willen bewandelen, maar dat slechts 30 procent van alle werknemers hun beslissingen nemen op basis van data-analyse.

Bron: Salesforce

De nieuwe AI-assistentie zou voordelig moeten uitpakken voor zowel data-analisten als andere werknemers binnen een organisatie. Immers hoeven collega’s minder updates te ontvangen van analisten, terwijl zij zich kunnen richten op complexere taken dan het schrijven van een rapport.

Suggesties genoeg

Het kan zijn dat dit aanbod nog te abstract is. Welke vragen wil je überhaupt stellen? Een feature van Einstein Copilot for Tableau speelt daarop in: Recommended Questions duwt gebruikers alvast in de juiste denkrichting. Het voorbeeld van Salesforce is een vraag waar een salesmedewerker wellicht het antwoord op zou willen: “Zijn er bepaalde sales-patronen per productcategorie?”. Wie eenmaal met het afvuren van vragen begonnen is, kan daarop voortborduren om specifiekere antwoorden te krijgen.

Einstein Copilot for Tableau is een van de vele toepassingen binnen Salesforce dat gebruikmaakt van AI. Het is het volgende voorbeeld van het steeds uitgebreidere AI-pakket van de CRM-speler, waar we recent in detail over zijn getreden. De belofte is al langer om Einstein toe te voegen aan alle Salesforce-applicaties, inclusief de mogelijkheid om de AI-assistent op bedrijfseigen data te trainen voor betere resultaten. Via de Einstein Trust Layer moeten alle Einstein-gedreven toepassingen veilig opereren.

