Microsoft brengt artificial intelligence samen op Azure AI Foundry

Azure wordt een sterkere basis voor artificial intelligence met de introductie van Azure AI Foundry. Dit platform verenigt werkzaamheden rond het aanpassen, draaien en beheren van modellen.

De nieuwe AI-benadering is een van de onthullingen tijdens de Microsoft Ignite-conferentie. Met Azure AI Foundry belooft het techbedrijf het gat te dichten tussen AI-technologieën en praktische bedrijfsapplicaties. Hiervoor zet Microsoft twee belangrijke stappen: een SDK die Azure AI-capaciteiten beschikbaar maakt vanuit tools als GitHub en Visual Studio, en het opwaarderen van Azure AI Studio. Deze laatste tool wordt nu gebruikt voor het bouwen en deployen van generatieve AI-apps en op maat gemaakte copilots. Binnen Azure AI Foundry zal de studio functioneren als beheerconsole en portaal.

Aanpassen, draaien en beheren

In principe richt Microsoft zich met het nieuwe product op ontwikkelaars, AI-engineers, andere IT’ers en business leaders. Zij kunnen Azure AI Foundry gebruiken voor het aanpassen, hosten, draaien en beheren van AI-oplossingen. Het idee is om het ontwikkel- en beheerproces gemakkelijker te maken door een geïntegreerd platform aan te bieden. De verschillende IT’ers werken zo binnen één platform aan een project, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheden centraal staan.

Voor ontwikkelaars en AI-engineers biedt het nieuwe platform toegang tot alle bestaande Azure AI-diensten. Voor de volledigheid hebben we een lijst met de belangrijkste services van de website van Microsoft hieronder toegevoegd. Daarbovenop komt een reeks features die Microsoft tijdens Ignite uitbreidt of introduceert.

Daarnaast biedt Azure AI Foundry opties voor andere IT-professionals en business leaders. Zij hebben bij artificial intelligence vaak vragen over meetbaarheid, het rendement op de investering en optimalisatie. Via inzichten in AI-initiatieven en de impact op de business kan daar verandering in komen. Azure AI Foundry meet daarom de effectiviteit en stemt projecten af op organisatorische doelen.

Toch blijft Azure AI Foundry grotendeels een nieuw product. Veel bedrijven zullen zich dan ook afvragen hoe ze het kunnen inzetten om er waarde uit te halen binnen hun omgeving. Daarom verschijnen binnen Azure Essentials nieuwe begeleidingsopties. Azure Essentials is de Microsoft-omgeving voor best practices, referentiearchitecturen en andere resources.

Azure AI Search

Om de opties van Azure AI Foundry direct te versterken, krijgt de Azure AI Search-functie ook nieuwe mogelijkheden. Het beschikt nu over een generative query engine die hogere prestaties voor retrieval-augmented generation moet realiseren. Hiervoor wordt query rewriting toegepast, een methode om meerdere variaties van een query te creëren. Ook krijgt de semantic ranker een upgrade, die wordt gebruikt voor verbeterde zoekrelevantie.

De twee aanpassingen leiden volgens de cijfers van Microsoft tot 12,5 procent betere zoekrelevantie. Het zou daarnaast 2,3 keer sneller zijn dan Azure AI Search vorig jaar was.

