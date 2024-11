Dell zet AI-tools van Microsoft in om bedrijven te overtuigen

De Dell AI Factory krijgt in partnership met Microsoft nog meer vernieuwingen. Deze zijn net als de recent aangekondigde veranderingen, erop gericht de boel te vereenvoudigen zodat bedrijven meer zin krijgen in AI. Verder worden er twee managed-diensten aangekondigd die security-praktijken in ondernemingen versterken.

Dell kondigde deze week al een reeks verbeteringen aan voor de AI Factory, vandaag komen er nog vernieuwingen bij die kaderen binnen het partnership met Microsoft. Het bedrijf wachtte een dag met deze aankondigingen om deze op het juiste podium te kunnen maken: tijdens Microsoft Ignite.

AI-adoptie versnellen

Dell houdt het voor de vernieuwingen aan de AI Factory alvast bij het bekende verhaal: deze moeten de AI-adoptie versnellen door de toepassing eenvoudiger te maken voor klanten. Het partnership introduceert nieuwe oplossingen en diensten die in samenwerking zijn gemaakt of door Dell met het oog op AI-producten van Microsoft.

De samenwerking is als eerste zichtbaar in de Dell APEX File Storage for Microsoft Azure. Die dienst zal in de eerste helft van 2025 ook als een door Dell beheerde dienst beschikbaar komen. “Dit maakt het eenvoudiger voor Dell-gebruikers om de dienst te krijgen zonder grote, prijzige veranderingen door te voeren aan de infrastructuur die vaak ook nog eens veel kosten”, verduidelijkt Varun Chhabra, SVP ISG bij Dell.

Een andere pijler waar Dell op inzet om de AI-adoptie te versnellen, is met het delen van eigen expertise. De kennisdeling wordt aangepast op maat van het bedrijf. Dell kan hulp bieden bij het bepalen van de voordelen van implementatie van volgende Microsoft-AI-diensten en -producten: Copilot+ pc’s, Copilot Studio en Azure AI Studio. Er kan tot slot ondersteuning worden geboden bij de implementatie van Microsoft Azure AI Service op hybride-cloud-oplossingen van Dell.

Beveiliging van Microsoft-omgevingen

Dell en Microsoft zetten in hun partnership niet alleen in op AI. Beveiliging is het tweede grote onderdeel van de aankondigingen. Dell APEX Protection Services for Microsoft Azure komen als eerste beschikbaar als een door Dell beheerde dienst. De dienst omvat inlogbeveiliging, bescherming tegen cyberdreigingen en snelle recovery voor zowel kantoren als hybride werksituaties. Dit komt beschikbaar in de eerste helft van 2025.

Voor een betere opvolging van cyberdreigingen kunnen bedrijven ook terecht bij de nieuwe managed XDR-dienst. “Deze dienst combineert de Defender XDR-oplossing van Microsoft met de expertise van Dell”, vertelt Scott Bils, VP Product Management voor Dell Professional Services.