AI-ontwikkelingen stagneren door gebrek aan kwalitatieve data

AI-modellen met een hoger kennisniveau kunnen nog niet gemaakt worden. Het gebrek aan datasets van hoge kwaliteit en onvoldoende financiële middelen houden dit tegen.

Ontwikkelaars Anthropic, OpenAI en Google hebben hun zinnen gezet op het ontwikkelen van AGI. Deze geavanceerde vorm van AI zou net zo slim zijn als mensen. Het eerste bedrijf dat deze ontwikkeling kan realiseren, haalt daar veel voordeel uit. Het heeft enerzijds een belangrijke krachtbron in handen, dat potentieel zelfs gevaarlijk kan zijn voor mensen. Anderzijds zou het een belangrijke stap zetten in AI-ontwikkeling, waardoor nieuwe financiële middelen opgehaald kunnen worden.

Daarvoor moeten eerst wel de nodige financiële middelen worden geïnvesteerd. Het is moeilijker geworden om die los te krijgen doordat de laatste ontwikkelingen maar weinig commotie veroorzaakten.

Nieuwe databronnen nodig

Aan de basis van de stagnering in AI-ontwikkeling ligt het gebrek aan nog niet-gebruikte kwalitatieve databronnen. Anthropic-CEO Dario Amodei waarschuwde daar eerder deze week voor in een podcast waarin de ontwikkeling van AGI uitgebreid wordt besproken. “We kunnen zonder data komen te zitten”, waarschuwde hij.

“De AGI-bubbel barst een beetje”, vertelde Margaret Mitchell, chief ethicus bij Hugging Face aan Bloomberg. Die uitspraak kadert ze binnen de publieke reactie op de laatste ontwikkelingen van AI-bedrijven. De release van o1 door OpenAI bijvoorbeeld haalde niet het niveau waar zo lang naar gehint werd in geruchten over ‘Project Strawberry’.

Om nieuwe databronnen vast te krijgen, proberen de ontwikkelaars exclusieve contracten af te sluiten. Die contracten kosten dan weer geld en nemen tijd in beslag, waardoor ontwikkelingen op een lager pitje lijken te zijn gezet.

In de podcast durft Amodei verder nog wel te stellen dat AGI binnen de drie jaar het menselijke vermogen te boven gaat. “Als je alleen al kijkt naar de snelheid waarmee deze mogelijkheden toenemen, dan denk je dat we er in 2026 of 2027 zullen zijn.”

