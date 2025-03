Microsoft traint eigen AI-modellen als alternatief voor OpenAI

Microsoft werkt aan eigen AI reasoning modellen die kunnen concurreren met OpenAI. Het bedrijf kijkt hierbij naar modellen van xAI, Meta en DeepSeek als mogelijke alternatieven voor OpenAI in Copilot.

De techgigant, die eerder al miljarden investeerde in OpenAI, zoekt volgens bronnen van The Information nu naar manieren om zijn afhankelijkheid van één AI-partner te verminderen. Copilot is binnen de Microsoft-producten de belangrijkste AI-tools. De assistent wordt hoofdzakelijk gebaseerd op de GPT-modellen van OpenAI. Onder meer in GitHub, Edge en Word vult Copilot momenteel een rol in als assistent. Door de relatie met OpenAI kan Microsoft vaak als eerste de nieuwste versies van de GPT-modellen gebruiken.

De mogelijk nieuwe strategievan Microsoft past in een breder patroon van AI-innovatie binnen het bedrijf. Zo lanceerde het bedrijf onlangs nog de Copilot GPT Builder, waarmee gebruikers zonder programmeerkennis chatbots kunnen maken. De ontwikkeling van eigen AI-modellen zou Microsoft meer controle geven over de technologie en mogelijk kostenbesparingen opleveren.

Microsoft en OpenAI hebben nog geen commentaar gegeven.

Toekomstplannen

In december doken ook berichten op over de stappen van Microsoft over diversificatie in AI. Het zou interne en third-party modellen willen toevoegen voor het aandrijven van Microsoft 365 Copilot. Ook het terugbrengen van kosten werd hierbij als reden genoemd.

