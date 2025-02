OpenAI lanceert GPT-5 binnen enkele maanden, GPT-4.5 al binnen weken  

OpenAI is van plan om zijn volgende kunstmatige-intelligentiesysteem, GPT-5, binnen enkele maanden uit te brengen.

CEO Sam Altman (foto) onthulde de lanceerperiode in een reeks posts op X. Hij deelde ook andere details over de productroutekaart van de ChatGPT-ontwikkelaar. Voor de introductie van GPT-5 zal OpenAI eerst een minder krachtige versie, GPT-4.5, uitbrengen in de komende weken.

Dit algoritme is de opvolger van het algemene GPT-4o-model. GPT-4o is minder bekwaam in taken zoals codegeneratie dan OpenAI’s op redenering geoptimaliseerde LLM’s, maar het heeft aanzienlijk lagere inferentiekosten.

Altman gaf aan dat GPT-4.5 het laatste OpenAI-taalmodel zonder een chain of thought (CoT)-mechanisme is. CoT is een machine learning-techniek die een complexe taak opsplitst in een reeks eenvoudigere stappen. Deze methode heeft bewezen de outputkwaliteit van taalmodellen aanzienlijk te verbeteren, vooral bij complexe redeneertaken.

Minder betrouwbaar model

Vorig jaar vertelden bronnen aan The Information dat GPT-4.5 een veel kleinere verbetering in outputkwaliteit zal bieden dan GPT-4 destijds deed bij de lancering. Bovendien zou het nieuwe model niet betrouwbaar beter zijn dan GPT-4 bij programmeertaken. Dat kan te maken hebben met het feit dat OpenAI zich in dit gebied richt op zijn op redenering geoptimaliseerde LLM’s, die specifiek zijn afgestemd op codeer- en wiskundige taken.

Het nieuwste redeneermodel OpenAI, o3 presenteerde de organisatie in december. Het vestigde een record op Frontier Math, een benchmark met bijzonder moeilijke wiskundevragen, met een score van 25,2%. De vorige hoogste score lag onder de 2%.

Gecombineerd systeem

In zijn posts op X onthult Altman dat OpenAI zijn plannen om o3 als een losstaand product aan te bieden, liet vallen. In plaats daarvan zal het model worden geïntegreerd in GPT-5, de opvolger van GPT-4.5, die naar verwachting binnen enkele maanden wordt uitgerold. Een belangrijk doel voor OpenAI is om de o-serie en GPT-serie modellen te verenigen door systemen te creëren die al onze tools kunnen gebruiken weten.

OpenAI is van plan om GPT-5 beschikbaar te maken in zowel de gratis als betaalde versies van ChatGPT. Gebruikers met een betaald abonnement krijgen toegang tot een versie van het model met geavanceerdere redeneermogelijkheden.

Die geavanceerde capaciteiten kunnen worden aangedreven door OpenAI’s test-time compute-technologie. Deze technologie stelt een model in staat om de kwaliteit van zijn output te verhogen door meer tijd en rekenkracht te investeren in het verwerken van prompts. OpenAI heeft deze technologie al toegepast in o3.

Vorige maand lanceerde het bedrijf een o3-aangedreven tool genaamd Deep Research, waarmee gebruikers online informatie kunnen zoeken. Het kan uitgebreide rapporten genereren op basis van gegevens uit honderden openbare bronnen. Altman gaf nu aan dat de gratis versie van ChatGPT binnenkort gebruikers in staat zal stellen om twee Deep Research-zoekopdrachten per maand uit te voeren, terwijl ChatGPT Plus-abonnees tot tien zoekopdrachten kunnen uitvoeren.