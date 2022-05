SAS en Cosmo Tech ontwikkelen een digital twin-oplossing voor het voorspellen en oplossen van problemen in supply chains.

Supply chains zijn complex. Aardappels en rubberplanten hebben een lange weg te gaan naar chipszakken en autobanden. Spreadsheets zijn onvoldoende voor het voorspellen van onverwachtse leveringsproblemen. Artificial intelligence biedt een oplossing. Moderne technologie maakt het niet alleen mogelijk om supply chains in beeld te brengen, maar op toekomstige problemen te scannen.

SAS ontwikkelt een breed aanbod van analytics-oplossingen voor banken, zorgaanbieders, wetenschappers, retailers en maakbedrijven. De organisatie gaat samenwerken met Cosmo Tech, een ontwikkelaar van digital twin-technologie. Digital twins zijn digitale simulaties van fysieke omgevingen, bijvoorbeeld een fabriek of datacenter. De combinatie van digital twins en analytics is veelbelovend voor supply chain management. Door een supply chain met een digital twin te simuleren zijn de gevolgen van veranderingen te testen zonder de werkelijke supply chain aan te tasten.

Digital twins van supply chains

SAS en Cosmo Tech werken aan een oplossing voor het simuleren van supply chains met digital twins. De naam en releasedatum zijn onbekend, maar de methode staat in steen. De oplossing verbindt met de IoT devices van een supply chain. De data wordt verwerkt tot een een digital twin. De digital twin is aanpasbaar zonder consequenties voor de werkelijke supply chain. Wil je bijvoorbeeld weten wat er gebeurt wanneer een grondstof vijf minuten te laat geleverd wordt, dan pas je de digital twin aan en simuleert het systeem de gevolgen. Hetzelfde geldt voor elk ander systeem- of leveringsprobleem.

SAS Intelligent Planning Suite

De oplossing komt het beste tot recht in combinatie met technologie voor het voorspellen van problemen in de supply chain. Heb je een idee van de problemen die zich voor gaan doen, dan maakt de digital twin het mogelijk om de gevolgen van verschillende oplossingen te testen. Vandaar bouwen SAS en Cosmo Tech het systeem bovenop SAS Intelligent Planning Suite, een bestaand aanbod van technologie voor het voorspellen van supply chain-problemen.

“Voor supply chain managers is het moeilijk om de impact van een beslissing, een verstoring of een onverwachte gebeurtenis te voorspellen”, zegt Hugues de Bantel, medeoprichter en CEO van Cosmo Tech. “De gecombineerde technologieën van SAS en Cosmo Tech helpen klanten in realtime te begrijpen hoe supply chains presteren, zelfs in situaties die nooit eerder zijn meegemaakt.”

Zoals eerdergenoemd is de releasedatum onbekend. De oplossing focust aanvankelijk op supply chains van maakbedrijven, consumentenproducten en retailers. Toch benadrukken de partners dat digital twins net zo toepasselijk zijn voor andere verticals, waaronder de gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

