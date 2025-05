Elastic breidt via overname Keep uit naar AIOps

Het open source AIOps-bedrijf Keep Alerting gaat op in Elastic. Met deze overname wil Elastic gebruikers helpen bij het beheren van alerts en het automatiseren van workflows. Keep verenigt alle alerts in een dashboard en maakt het mogelijk om gebeurtenissen te correleren en prioriteren.

Door de aanpak van Keep wordt ruis verminderd en wordt automatische root cause-analyse mogelijk. Daarnaast biedt de workflow-engine van Keep de mogelijkheid om de afhandeling van incidenten te automatiseren met workflow-as-code en een no-code visuele interface.

Integratie met Elasticsearch en Kibana

Keep is momenteel beschikbaar als open source, enterprise software en als cloudservice. Het bedrijf is gevestigd in Tel Aviv, Israël, en de producten worden wereldwijd gebruikt door engineers en operationele teams.

In de toekomst zal Keep worden geïntegreerd met Elasticsearch en Kibana en open source blijven. Context uit de Keep-technologiestack (alerts, incidenten, service-topologie, wijzigingsbeheer, draaiboeken) moet profiteren van de snelheid en schaal van Elasticsearch. Tegelijkertijd zullen Elastic-gebruikers voordeel halen uit de hoogwaardige AIOps- en workflow-automatiseringsmogelijkheden die Keep aan de Elastic Stack toevoegt. Gebruikers van Elastic’s Observability-, Security- en Search-oplossingen kunnen rekenen op meer AI-gestuurde automatisering.

Het is onbekend hoeveel Elastic voor de overname van Keep betaalt. Het personeel van Keep zal onderdeel worden van Elastic.

