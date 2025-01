Elastic toont spierballen van Search AI-platform

Onlangs waren we te gast bij Elastic in Amsterdam. Dit softwarebedrijf met Nederlandse wortels timmert al zo’n 12 jaar aan de weg met zijn Search AI-platform. Het doorzoeken van gestructureerde en ongestructureerde data uit allerlei verschillende bronnen wordt steeds relevanter dankzij de introductie van generatieve AI. Elastic’s Search AI Platform bedient drie primaire gebruikstoepassingen: zoeken, beveiliging en observability.

Op het ElasticON-evenement dat we eind november bezochten, maakte oprichter en CTO Shay Banon in een uitgebreide keynote tijd om toe te lichten hoe Elastic uitgegroeid is tot een ideale basis voor deze drie gebieden. Iets dat hij goed heeft kunnen overzien vanuit verschillende functies. De hoogste technische functie bekleedt hij sinds begin 2022, nadat hij eerder CEO was. Niemand had kunnen voorzien dat 2022 een keerpunt zou zijn in de technologie met de opkomst van generatieve AI.

Banon gaf aan het begin van zijn keynote dan ook aan dat Elastic in twee jaar tijd grote technische veranderingen doorgevoerd heeft. Elasticsearch moest als veelgebruikte open source-technologie namelijk manieren vinden om te voldoen aan nieuwe klantbehoeften die voortkomen uit generatieve AI en trends in de database-industrie waarbij computing wordt losgekoppeld van opslag. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe focus voor Elastic: hoe blijf je als platform relevant in een tijdperk waarin data, zoekfunctionaliteit en AI samenkomen?

Zoektechnologie is relevanter dan ooit

Met de focus op search, security en observability ziet Elastic een toenemende vraag van bedrijven naar technologie die helpt bij het benutten van zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Ondertussen zijn AI-modellen steeds nadrukkelijker aanwezig in dagelijkse bedrijfsprocessen. Met deze uitgangspunten blijft Elastic trouw aan zijn missie om data toegankelijk te maken, terwijl generatieve AI verder geïntegreerd wordt binnen het platform.

Banon formuleerde deze behoorlijk technische doelstellingen tijdens de keynote voor een publiek van voornamelijk ontwikkelaars en security-experts. De technische diepgang van Elastic is alom bekend en een pluspunt; de reden waarom IT-professionals graag Elastic-software gebruiken. Om dit te bereiken is een krachtige Search AI-engine die bedrijfseigen data beschermt, een must-have.



Volgens Banon’s keynote kwam generatieve AI niet als een verrassing. Voor de opkomst van generatieve AI beweerden sceptici dat traditionele zoekoplossingen overbodig zouden worden. Volgens Elastic is geavanceerde zoektechnologie, zoals semantic search, een onmisbare bouwsteen voor AI-toepassingen.

Sleutel tot slimme oplossingen

De kracht van de Elastic’s oplossingen ligt in de combinatie van snelheid, schaalbaarheid en precisie. Semantisch zoeken speelt hierbij een sleutelrol. Hierdoor kunnen zoekmachines de intentie en context achter zoekopdrachten begrijpen en interpreteren. In plaats van keywords simpelweg te matchen, richt semantic search zich op het begrijpen van de betekenis van een zoekopdracht. Semantic search kijkt hiervoor naar wat de gebruiker precies bedoelt en naar de context van de zoekopdracht.

Vooral vector search is een belangrijke techniek die deze semantische benadering ondersteunt. Hierbij worden zoekopdrachten en documenten omgezet in numerieke representaties – zogenaamde embeddings. Deze embeddings worden vervolgens geanalyseerd door algoritmen. Op basis daarvan kan een keyword gekoppeld worden aan de onderliggende context en de relatie tot andere concepten. Zo kan het keyword ‘banaan’ geassocieerd worden met zaken als voeding, gezondheid, vitamine en energie. Het resultaat is een zoekervaring die nauwkeurig inspeelt op de intenties van de gebruiker. De Search AI-engine is niet alleen relevant voor toepassingen zoals e-commerce, maar ook voor kritieke bedrijfsprocessen zoals klantenservice, fraudedetectie en IT-beveiliging.

Een belangrijk aspect hiervan is de toepassing op bedrijfseigen data. Elastic maakt het voor bedrijven mogelijk om semantic search toe te passen op hun eigen datasets zonder dat gegevens de beveiligde omgeving verlaten. Dit is essentieel in sectoren waar dataprivacy een prioriteit is, zoals de gezondheidszorg en de financiële sector. Met deze aanpak kunnen bedrijven profiteren van de inzichten van geavanceerde AI-modellen, terwijl ze blijven voldoen aan strenge regelgeving rond gegevensbescherming.

Het Elastic-platform kan ook gebruikt worden om generatieve AI-ervaringen te bouwen met behulp van LLM’s. Hiermee kunnen generatieve AI-modellen op een veilige manier verwijzen naar eigen bedrijfsdata in gegenereerde antwoorden en conversatiegerichte zoekopdrachten. Precies dat maakt, volgens Banon, generatieve AI-toepassingen relevanter dan ooit.

Terug naar de open source-roots

Een van de belangrijkste aankondigingen tijdens ElasticON mag niet onbesproken blijven. Elastic maakte bekend dat Elasticsearch, momenteel de meest gebruikte vector database wereldwijd en datavisualisatietool Kibana sinds de wijziging in het licentiemodel in 2021 weer volledig open source-producten zijn. Dit komt door de toevoeging van de AGPL-licentie (Affero General Public License) naast de bestaande ELv2- en SSPL-licenties. Met deze stap wil Elastic laten zien zich in te zetten voor transparantie en toegankelijkheid.

Oprichter Banon benadrukte tijdens ElasticON dat open source eigenlijk altijd een fundamenteel onderdeel is geweest van Elastic. De nieuwe AGPL-licentie zorgt ervoor dat Elasticsearch weer als open source geclassificeerd kan worden volgens de richtlijnen van de Open Source Initiative (OSI). Hiermee biedt Elastic gebruikers flexibiliteit en draagt bij aan de bredere discussie over moderne open source-licenties. Voor bestaande gebruikers verandert er niets: zij kunnen doorgaan met de licentie die zij al gebruiken. Nieuwe gebruikers hebben echter de mogelijkheid om te kiezen voor een OSI-goedgekeurde open source-licentie. Dit laat zien hoe Elastic data en AI toegankelijk maakt voor een breed scala aan toepassingen.

Veelzijdig platform

Met innovaties en de focus op search, security en observability biedt Elastic een Search AI-platform. Elastic speelt ook een grote rol in IT-beveiliging. Het softwarebedrijf is al jaren actief in deze sector, maar het begon allemaal met search. Nu speelt het ook in security een grote rol door tooling te bieden voor SIEM (Security Information and Event Management). Deze tools beloven verder te gaan dan alleen het analyseren van logdata; ze identificeren en neutraliseren potentiële bedreigingen voordat ze schade kunnen aanrichten.

Daarnaast heeft Elastic binnen observability aanzienlijke vooruitgang geboekt door IT-teams de mogelijkheid te bieden systemen in realtime te monitoren. Dit is essentieel nu de complexiteit van IT-omgevingen exponentieel toeneemt en downtime direct financiële gevolgen heeft. In deze context integreert Elastic met OpenTelemetry om het verzamelen van data uit verschillende systemen en platforms eenvoudiger te maken. Zo vermijdt Elastic vendor lock-in en stelt het bedrijven in staat data te integreren in hun observability- en security-oplossingen.

Het Elastic Search AI-platform maakt data toegankelijk en bruikbaar door logs, metrics en traces te combineren. IT-teams kunnen hierdoor monitoren, problemen oplossen en bedrijfsprocessen optimaliseren. En dat naast de traditionele search-functionaliteiten waar het allemaal mee begon. Wat ons betreft heeft Elastic daarmee een rijk verleden waarop het kan voortbouwen en gaat tegelijkertijd een veelbelovende toekomst tegemoet.

