ServiceNow kan opgelucht ademhalen en rondt Moveworks-overname af

ServiceNow heeft de overname van AI-bedrijf Moveworks afgerond. Het betaalde 2,85 miljard dollar voor de startup die in 2016 werd opgericht. Met deze stap versterkt ServiceNow de agentic mogelijkheden van het eigen platform. Ook zal het opgelucht ademhalen, want de deal leek even van de baan.

ServiceNow kondigde maandag aan dat de acquisitie van Moveworks is voltooid. Het bedrijf combineert hiermee zijn workflow-automatisering met Moveworks’ front-end AI-assistent en enterprise search-technologie. Volgens president Amit Zavery versnelt de overname ServiceNow’s visie om AI in te zetten voor mensen in elk onderdeel van de onderneming.

Op basaler niveau zal ServiceNow blij zijn dat twijfels rondom de overname zijn weggenomen. In juli leek de antitrust-waakhond in de Verenigde Staten nog te overwegen om voor de deal te gaan liggen uit concurrentieoogpunt. Het bleef bij een “tweede verzoek” voor meer informatie vanuit beide partijen. Dat was op zich niet alarmerend, of hoeft dat niet te zijn, maar gaat vaak vooraf aan werkelijke stappen om een overname van de baan te krijgen. Soortgelijke stappen vanuit wereldwijde antitrust-organen zagen we bij de Broadcom-overname van VMware die uiteindelijk werd toegestaan, maar ook bij Nvidia’s poging om Arm over te nemen, dat strandde.

Combinatie van sterke punten

De transactie, nu definitief, lijkt hoe dan ook uiterst logisch gezien de ambities van ServiceNow. ServiceNow levert de workflow-automatisering en AI-governance, terwijl Moveworks een toegankelijke front-end biedt waarmee medewerkers in gewone taal vragen kunnen stellen en acties kunnen ondernemen. Moveworks-CEO Bhavin Shah benadrukt dat de combinatie van beide partijen schaalbare agentic AI-oplossingen mogelijk maakt.

ServiceNow maakte de overname eerder dit jaar bekend en wil zich steviger positioneren als agent-aanbieder tegenover onder meer Salesforce, Microsoft en Google. Het bedrijf investeert fors om deze ambities over de gehele IT-stack te laten voortvloeien. Begin deze maand volgde ook al de overname van identity security-speler Veza voor meer dan 1 miljard dollar.

Bewezen technologie en klantenbasis

Moveworks telt 5,5 miljoen gebruikers en bedient klanten als Siemens, Toyota en Unilever. Ongeveer 250 klanten gebruiken nu zowel ServiceNow als Moveworks; voor hen zal weinig aanvankelijk veranderen. Bijna 90 procent van de Moveworks-klanten heeft de technologie volledig uitgerold binnen de organisatie.

Bij ServiceNow zelf lossen AI-agents inmiddels 90 procent van de IT-verzoeken en 89 procent van de klantenserviceverzoeken autonoom op. De oplostijden zijn bijna zevenvoudig verkort. Deze resultaten tonen volgens het bedrijf al de grote impact van agentic AI op werkprocessen. Desondanks is de technologie nog volop in ontwikkeling. Per slot van rekening zijn MCP en daaraan gekoppelde standaarden voor agentic AI pas een jaar een realiteit.

ServiceNow breidt met de overname ook zijn AI-expertise uit qua personeel. Honderden AI-specialisten van Moveworks versterken het team. Dit moet de innovatie versnellen en de AI-roadmap van ServiceNow verder uitbouwen.