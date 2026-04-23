Infosys en OpenAI bundelen krachten voor AI in softwareontwikkeling

Infosys en OpenAI gaan een strategische samenwerking aan om AI-gedreven softwareontwikkeling bij grote bedrijven te versnellen. Via Codex en Infosys Topaz Fabric willen de twee partijen bedrijven helpen van AI-experimenten naar schaalbare implementaties te stappen. Legacy modernisering, DevOps-automatisering en code review staan centraal.

De samenwerking richt zich op software engineering, legacy modernisering, DevOps-automatisering en e-commerce. Infosys brengt daarin zijn poly-AI-architectuur en enterprise governance in, gecombineerd met voorgebouwde agents en workflow-automatisering. Dat moet de time-to-market verkorten en de engineeringproductiviteit verbeteren.

Eerder kondigde OpenAI het Codex Labs-initiatief aan, waarbij ook Accenture, Capgemini, CGI, Cognizant, PwC en Tata Consultancy Services als global systems integrators aanhaakten. Infosys sluit daar nu met een eigen, diepere integratie op aan.

Van pilotfase naar schaalbare inzet

Codex heeft inmiddels een forse gebruikersbasis opgebouwd.

Denise Dresser, Chief Revenue Officer van OpenAI, benadrukt de praktische toepasbaarheid. “De diepgaande expertise van Infosys op het gebied van grootschalige softwaretransformatie stelt bedrijven in staat Codex in te zetten voor uiteenlopende taken, zoals het moderniseren van legacy-code, het automatiseren van codebeoordelingen, het opsporen van kwetsbaarheden en applicatieontwikkeling.”

Salil Parekh, CEO van Infosys, laat weten dat de samenwerking een operationeel model biedt om AI-waarde op schaal te ontsluiten. Bedrijven moeten daarmee van pilots naar daadwerkelijke prestaties kunnen gaan en zo een concurrentievoordeel behalen.

Concreet richt de samenwerking zich op het herontwerpen van ontwikkelworkflows, het versterken van engineering-executie en het uitrollen van Codex in productieomgevingen wereldwijd.