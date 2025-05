SAS wacht met beursgang: Marktvolatiliteit vraagt om geduld

De door SAS-CEO Jim Goodnight aangekondigde plannen om in 2025 naar de beurs te gaan lijken onzeker. Kersvers COO Gavin Day stort zich op de voorbereidingen, maar heeft geen streefdatum.

Dat laat Day weten na vragen van Techzine. SAS blijft zich voorbereiden op de overstap naar de markt. Echter, zijn de marktomstandigheden ook lastig. “Er is voor mij geen target”, aldus Day. Een nieuw streefjaar lijkt er dus publiekelijk voorlopig niet te zijn. In 2023 communiceerde Goodnight in gesprek met Techzine nog 2025 als streefdatum voor de IPO.

SAS hoeft in essentie niet met spoed naar de beurs. Het bedrijf dat volgend jaar 50 jaar bestaat heeft naar eigen zeggen een gezonde financiële huishouding, waardoor kapitaal niet direct nodig is.

Opereren als beursgenoteerd bedrijf

Ondanks het ontbreken van een deadline werkt SAS hard aan de voorbereidingen. “We noemen het opereren als een beursgenoteerd bedrijf”, vertelt Day. “De voorspelbaarheid van inkomsten, het behalen van onze kwartaaldoelen en regelmatige updates aan het bestuur zijn daar een groot onderdeel van.”

Een belangrijk element in deze aanloop is de modernisering van de administratieve systemen. SAS heeft vorig jaar al een overstap gemaakt naar een wereldwijd standaard financieel platform. Recent lanceerde het bedrijf ook een compleet nieuw systeem voor lead-to-cash processen, waarmee zaken rond prijsstelling, orderverwerking en omzetverantwoording geregeld kunnen worden.

Marktomstandigheden

De huidige economische situatie speelt een cruciale rol in de besluitvorming van SAS. Techaandelen zijn de laatste maanden erg volatiel, mede door spanningen rond Amerikaanse importtarieven. “We moeten kijken naar de economische onrust waarin we ons momenteel bevinden. De markten zijn zeer volatiel”, licht Day toe. “Elk jaar zeggen de bankiers dat dit het jaar is waarin de IPO-markt opent, en elk jaar zien we dat de IPO-markt niet echt opengaat.”

Day wil eerst zien dat andere softwarebedrijven van aanzienlijke omvang succesvol naar de beurs gaan. “Als je als bedrijf met een omzet van 100, 200 of 300 miljoen dollar naar de beurs gaat, is het risico daar heel anders dan voor een wereldwijd bedrijf met een omzet van 3 miljard dollar. Ik zou graag eerst wat softwareleveranciers van enige omvang naar de beurs zien gaan.”

De COO benadrukt dat het belangrijkste doel op dit moment is om voorbereid te zijn wanneer CEO Jim Goodnight uiteindelijk besluit dat het juiste moment is aangebroken. Tot die tijd blijft SAS zich elk kwartaal op beursgenoteerde standaarden richten, zodat de overgang soepel kan verlopen zodra de marktomstandigheden gunstiger zijn.