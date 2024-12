“Databricks wacht nog met beursgang”

Databricks sloot onlangs een financieringsronde af waarbij het een bedrag van $10 miljard aan vers kapitaal ophaalde. Dit leidde tot speculaties over een beursgang van het bedrijf. Databricks-CEO Ali Ghodsi legt uit waarom hij daar nog mee wacht.

“Dit jaar was een verkiezingsjaar. We wilden wat stabiliteit – mensen maken zich zorgen over rentetarieven, inflatie… Dus zeiden we: kijk, het is dom om dit jaar naar de beurs te gaan, dus we gaan zeker wachten.” Dit meldde Ghodsi eerder deze week tijdens een event. TechCrunch schrijft hierover. “De vroegst theoretische mogelijkheid voor een beursgang zou volgend jaar zijn, en dan heb je ook nog lock-upperiodes. Het zou simpelweg te lang duren voordat medewerkers liquiditeit krijgen.”

Databricks gebruikt deze “Series J”-financieringsronde om vroege medewerkers te laten cashen en door te blijven groeien. Hoewel 2024 op veel manieren onzeker was, zijn de beursgangen van bedrijven zoals ServiceTitan en Reddit grotendeels succesvol geweest.

Grote interesse

Ghodsi zei dat deze financieringsronde bijna het dubbele bedrag had kunnen opleveren. Volgens de CEO begon het bedrijf met de bedoeling om $3 miljard tot $4 miljard op te halen in deze financieringsronde, maar mediaberichten over hun fondsenwervingsinspanningen dreven de interesse enorm op.

“Ik zag een Excel-sheet waarin ze alle geïnteresseerden bijhielden. Er stond $19 miljard aan interesse op, en ik viel bijna van mijn stoel,” zei Ghodsi. “En we hadden nog niet eens met iedereen gesproken. Ik dacht: ‘Oh mijn God, dat is een gigantisch bedrag.’ Dus hebben we de prijs uiteindelijk verhoogd.”

Ondanks de indrukwekkende fondsenwerving sluit Ghodsi een beursgang van Databricks in 2025 niet uit. Hij gaf echter aan dat het ook 2026 zou kunnen worden. Hij zei dat het vandaag de dag veel minder belangrijk is om naar de beurs te gaan dan 10 tot 15 jaar geleden, zoals deze recordbrekende financieringsronde aantoont. Maar het is nog steeds iets wat het bedrijf wil doen. Dat gezegd hebbende, probeert Ghodsi geen beursgang in te plannen voordat de “AI-bubbel,” zoals hij het noemde, barst.

“Ik bedoel, we zitten midden in de piek van de AI-bubbel. Het kost geen genie om te begrijpen dat een bedrijf met vijf mensen zonder product, zonder innovatie, zonder intellectueel eigendom – gewoon net afgestudeerden – niet honderden miljoenen, soms miljarden waard is,” zei Ghodsi. “Je ziet miljardenwaarderingen bij startups die niets hebben – dat is een bubbel.”

Strijd met Snowflake al gewonnen

De CEO van Databricks verduidelijkte niet over welke startups hij sprak, maar we hebben dit jaar zeker veel AI-unicorns gezien. Toch lijkt niets hiervan Ghodsi te verontrusten. Hij zegt dat zijn bedrijf en zijn waardering de tand des tijds kunnen doorstaan. Hij denkt dat zijn bedrijf de eerste grote strijd met een andere data-analyse-startup, Snowflake, al heeft gewonnen.

“We hadden een programma genaamd ‘SnowMelt’,” zei Ghodsi, waarmee hij berichten bevestigde over een initiatief binnen Databricks om klanten bij Snowflake weg te halen. “We gingen achter Snowflake aan en demoniseerden hen, maar dat ligt achter ons.”

Die poging om Snowflake te demoniseren kwam met een fors prijskaartje: naar verluidt betaalde Databricks $2 miljard om een klein startupje genaamd Tabular over te nemen. Snowflake zou ook geprobeerd hebben om Tabular te kopen, zelfs al had dat bedrijf destijds slechts $1 miljoen aan jaarlijkse terugkerende inkomsten.

Nu jaagt Databricks op grotere concurrenten met producten die de concurrentie aangaan met giganten als Salesforce en Microsoft. Ghodsi zegt dat data en AI elk jaar een iets belangrijkere rol in het leven van mensen zullen spelen, en hij denkt dat zijn bedrijf goed gepositioneerd is om die niche te vullen.

Lees ook: Databricks verzekert zich van mega-investering van 10 miljard