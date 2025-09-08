Netskope gaat bij beursgang voor 6,5 miljard dollar waardering

Netskope heeft plannen bekendgemaakt voor een IPO in de Verenigde Staten. Het bedrijf uit Santa Clara hoopt tot 813 miljoen dollar (693 miljoen euro) op te halen met een waardering van maximaal 6,5 miljard dollar.

De beursgang van Netskope komt op een moment dat de Amerikaanse aandelenmarkten herstellen van een dip in april. Die terugval werd veroorzaakt door marktvolatiliteit rondom handelstarieven. Tekenen van vooruitgang in handelsbesprekingen en vraag naar nieuwe noteringen hebben inmiddels het vertrouwen in de markt hersteld.

SASE-markt groeit explosief

Netskope ontwikkelt cloud security software die bedrijven helpt bij het beschermen van applicaties, websites en data tegen cyberdreigingen. Het bedrijf, opgericht in 2012, richt zich op de SASE-markt (Secure Access Service Edge). Volgens onderzoek van Gartner groeit deze markt van 7 miljard dollar in 2022 naar verwachting 25 miljard dollar in 2027.

De toename van geavanceerde cyberaanvallen en de snelle verschuiving naar cloudplatformen hebben de angst voor datalekken en operationele verstoringen vergroot. Deze ontwikkelingen stimuleren de interesse van investeerders in AI-aangedreven cybersecuritybedrijven die betere verdediging beloven.

Netskope plant 47,8 miljoen aandelen uit te geven voor een prijs tussen 15 en 17 dollar per stuk. Morgan Stanley en J.P. Morgan treden op als hoofdgaranten van de uitgifte. Het bedrijf zal onder het symbool “NTSK” op de Nasdaq noteren.

Netskope concurreert met grotere spelers als Palo Alto Networks en Zscaler. Het klantenbestand van het bedrijf varieert van middelgrote ondernemingen tot grote enterprise organisaties, waaronder chipdesigner Qualcomm en de Canadese bank BMO.

In 2021 werd Netskope nog gewaardeerd op 7,5 miljard dollar tijdens een financieringsronde onder leiding van ICONIQ, waarbij ook Sequoia en Accel investeerden.

