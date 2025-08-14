Oracle gaat Google Gemini-modellen aanbieden

Oracle en Google Cloud maken AI-modellen toegankelijk voor bedrijven via de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). De samenwerking begint met Gemini 2.5 en moet klanten helpen bij het bouwen van veelzijdige AI-agents voor verschillende zakelijke toepassingen.

Een belangrijk aspect van de samenwerking is de toekomstige beschikbaarheid binnen Oracle Fusion Cloud Applications. Klanten krijgen daardoor toegang tot Gemini-modellen rechtstreeks in hun bestaande workflows. Dit betreft applicaties voor finance, HR, supply chain, sales, service en marketing.

“Vandaag gebruiken toonaangevende ondernemingen Gemini om AI-agents aan te sturen voor verschillende doeleinden en branches”, zegt Thomas Kurian, CEO van Google Cloud. “Nu kunnen Oracle-klanten toegang krijgen tot onze toonaangevende modellen vanuit hun Oracle-omgevingen, wat het nog eenvoudiger maakt om krachtige AI-agents te implementeren.”

AI-agents voor veelzijdige toepassingen

De integratie van Google’s Gemini 2.5 via Oracle’s Generative AI-service opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijven. Organisaties kunnen nu AI-agents ontwikkelen die complexe taken uitvoeren, van multimodale begripsvorming tot geavanceerde programmeer- en softwareontwikkeling. Ook workflow-automatisering en onderzoek met kennisopvraging behoren tot de mogelijkheden.

Oracle plant het volledige scala van Gemini-modellen beschikbaar te maken via nieuwe Vertex AI-integraties. Dit omvat naast tekstmodellen ook geavanceerde mogelijkheden voor video, beeld, spraak en muziekgeneratie. Daarnaast komen er gespecialiseerde branchemodellen, zoals MedLM voor de gezondheidszorg.

Veiligheid en schaalbaarheid centraal

Google’s Gemini-modellen onderscheiden zich op bedrijfsniveau door verschillende eigenschappen. Ze kunnen antwoorden baseren op actuele Google Search-data voor nauwkeurigheid en beschikken over grote contextvensters. Daarnaast bieden ze sterke versleuteling en privacybeleid, samen met leidende redeneervermogens.

Oracle benadrukt dat het bedrijf AI-technologie dicht bij bedrijfsdata brengt, met prioriteit voor security, aanpasbaarheid en schaalbaarheid. “Oracle is bewust geweest in het aanbieden van modelkeuze voor de enterprise, variÃ«rend van open tot propriÃ«taire modellen”, aldus Clay Magouyrk, president van Oracle Cloud Infrastructure.

Bestaande Oracle Universal Credits kunnen klanten gebruiken om direct met Google’s Gemini-modellen aan de slag te gaan. Dit verlaagt de drempel voor organisaties om de nieuwe AI-mogelijkheden uit te proberen en te implementeren in hun bestaande systemen.

