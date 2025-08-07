Oracle lanceert serverless gedistribueerde Exadata-database

Oracle heeft vandaag Oracle Globally Distributed Exadata Database on Exascale Infrastructure gelanceerd. Deze nieuwe dienst moet kritieke bedrijfsapplicaties over meerdere regio’s verspreiden, met automatische datasynchronisatie en ingebouwde bescherming tegen regionale storingen.

De serverless architectuur kent ingebouwde Raft-replicatie voor het synchroniseren van data tussen verschillende datacenters. Dit moet een wat Oracle Active/Active/Active-architectuur noemt mogelijk maken. Daarbij blijven applicaties online, zelfs als complete regio’s uitvallen. De service kan horizontaal opschalen tot miljoenen transacties per seconde met petabytes aan data, wat organisaties helpt bij het verwerken van streaming data en langdurige AI- en analytics-workloads.

Voor organisaties die te maken hebben met strenge dataresidentie-eisen biedt de service geautomatiseerde distributieregels. Hiermee kunnen bedrijven bepalen waar specifieke data wordt opgeslagen en verwerkt, wat belangrijk is in sterk gereguleerde sectoren zoals financiÃ«le dienstverlening en zorg.

Oracle benadrukt dat de dienst geschikt is voor agentic AI-workloads. Deze AI-systemen kunnen variÃ«ren in gebruik, afhankelijk van gebruikersinteracties. De serverless architectuur zorgt ervoor dat organisaties alleen betalen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken.

Gebouwd op Exascale Infrastructure

De nieuwe database-oplossing draait volledig op Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en kan dynamisch opschalen of afschalen zonder complexe configuratie. Daarmee richt Oracle zich op organisaties met real-time analytics, grote transactievolumes en variabele AI-workloads.

De service gebruikt Exascale Infrastructure, wat Oracle eerder introduceerde om Exadata toegankelijker te maken voor kleinere organisaties. Nu breidt Oracle die basis uit met wereldwijde distributiecapaciteiten.

De dienst is vanaf vandaag beschikbaar in Oracle Cloud Infrastructure-regio’s wereldwijd. Oracle ondersteunt de volledige Oracle Database en SQL-functionaliteit, zodat bestaande applicaties zonder grote aanpassingen kunnen worden gedistribueerd.