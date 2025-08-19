Databricks nadert 100 miljard-waardering

Databricks nadert een waardering van 100 miljard dollar (86 miljard euro). De nieuwe financieringsronde betekent een stijging van 61 procent ten opzichte van december 2023. De explosieve groei van AI helpt het bedrijf aan indrukwekkende cijfers.

Databricks was niet van plan om zo snel weer geld op te halen. CEO Ali Ghodsi stelt dat investeerders dagelijks contact opnamen. “Het was de laatste maand niet zoals twee maanden geleden, maar constant”, legt hij uit. “Databricks heeft veel baat bij de ongekende wereldwijde vraag naar AI-apps en AI-agents, en kan een ware goudmijn maken van bedrijfsspecifieke data. We zijn verheugd dat deze ronde nu al overtekend is en dat we kunnen samenwerken met strategische investeerders die onze langetermijnvisie op de toekomst van AI delen.”

Venture-capital firma Thrive Capital gaat de nieuwe financieringsronde co-leiden. Het bedrijf verwacht tevens andere co-lead investeerders aan te trekken, maar de details staan nog niet vast. Ook Andreessen Horowitz plant een investering in Databricks.

De financieringsronde stelt Databricks in staat om IPO-plannen uit te stellen. “Het financeteam wil niet dat ik deze term gebruik, maar ik denk dat Databricks een kans maakt op een biljoen-dollar waardering”, stelt Ghodsi. Hij benadrukt wel dat er veel werk voor de boeg ligt.

De software van Databricks helpt bedrijven bij het toegankelijk maken en analyseren van datasets. Data scientists binnen organisaties kunnen met de tools grote hoeveelheden informatie doorlichten. CEO Ali Ghodsi meldde eerder nog dat een beursgang vooralsnog uitgesteld blijft. Databricks kent een sterke groei door de AI-trend.

Nieuwe partnerschappen en investeringen

Dit jaar kondigde Databricks nieuwe samenwerkingen aan met Palantir en SAP. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om data van de softwarefirma’s te combineren met die van Databricks. Klanten krijgen daardoor rijkere inzichten.

Een deel van de nieuwe financiering vloeit naar productontwikkeling. Databricks bouwt omgevingen die specifiek zijn ontworpen voor AI-agents in plaats van menselijke gebruikers. Het bedrijf wil ook investeren in het binnenhalen van AI-talent. Het personeelsbestand groeit dit jaar met 3.000 medewerkers naar bijna 12.000.