ThoughtSpot lanceert Spotter Semantics voor AI-agents

ThoughtSpot introduceert Spotter Semantics, een semantische laag die consistente en betrouwbare inzichten moet bieden aan AI-agents en business users. Het platform zet ruwe data om in beheerde bedrijfscontext via een search-token architectuur.

Francois Lopitaux, SVP of Product Management bij ThoughtSpot, legt de kern van de aanpak uit. “Vanaf dag één hebben we de nadruk gelegd op een AI-native semantische laag die fungeert als brug tussen complexe data en direct toepasbare antwoorden voor de business. Cruciaal is dat deze deterministische aanpak gebruikmaakt van onze gepatenteerde zoektokens, en niet van tekst-naar-SQL-conversie via LLM’s. Daarom kunnen we de meest consistente en betrouwbare inzichten op de markt garanderen.”

Spotter Semantics combineert een gespecialiseerde query generation engine met AI-gestuurde indexering. Het systeem gebruikt knowledge graphs die bedrijfslogica, beveiligingsregels, metriekdefinities en modelinstructies integreren in een machine-leesbaar formaat. Nieuw is ook Aggregate Awareness, waarmee queries automatisch worden doorgestuurd naar detailniveau of vooraf geaggregeerde tabellen, afhankelijk van de specifieke vraag. Dat moet responstijden verkorten en rekenkosten verlagen.

Een Metrics Catalog vormt daarnaast de centrale bron als “single version of truth”. Analisten kunnen daarin zelf metrics, cohorten en kalenders aanmaken via een visuele interface, terwijl data engineers de onderliggende data via SQL voorbereiden.

Open standaard en MCP-integratie

ThoughtSpot is oprichtend lid van het Open Semantic Interchange (OSI) standaard en biedt daarmee een vendor-neutrale abstractielaag tussen clouddatawarehouses en de AI-ervaringslaag. Via de ThoughtSpot MCP (Model Context Protocol) server kunnen organisaties hun semantische laag direct koppelen aan elke AI-agent of LLM, waaronder Snowflake, Databricks en dbt.

Toekomstige uitbreidingen van Spotter Semantics omvatten writeback voor actionable analytics en Federated AI Search.

