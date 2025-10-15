dbt Labs lanceert Fusion engine en AI-agents voor datateams

De nieuwe tools beloven kostenbesparingen en versnelde ontwikkeling voor dataplatforms.

Dat maakt het bedrijf bekend tijdens zijn Coalesce 2025-conferentie. dbt Labs brengt vier verschillende AI-agents naar zijn platform, elk ontworpen voor een specifiek onderdeel van het data-ontwikkelproces. De Developer agent verklaart logica, markeert duplicering en helpt bij het refactoren van code in VS Code of dbt Studio.

De Discovery agent helpt bij het vinden van de juiste datasets en definities, terwijl de Observability agent jobs monitort en mogelijke oorzaken van problemen identificeert. Tot slot beantwoordt de Analyst agent vragen over modellen, jobs en metrics binnen dbt Insights.

Kostenoptimalisatie door slimmere orkestratie

De dbt Fusion engine, nu in preview voor BigQuery, Databricks, Snowflake en Amazon Redshift, belooft significante kostenbesparingen voor organisaties. State-aware orchestration vermindert compute-kosten met ongeveer 10 procent door alleen modellen uit te voeren die daadwerkelijk zijn gewijzigd.

Organisaties kunnen verdere optimalisaties realiseren door specifieke data-versheidsrequirements aan te geven. De engine bepaalt vervolgens het meest efficiënte uitvoeringspad. In vroege tests hebben sommige organisaties meer dan 50 procent kostenbesparing gerealiseerd.

De Fusion engine breidt ondersteuning uit naar Apache Iceberg-tabellen in Snowflake en Databricks. Dit vergemakkelijkt de adoptie van open table-formaten en cross-platform portabiliteit voor data teams.

De dbt VS Code Extension, nu in preview, stelt ontwikkelaars in staat om Fusion lokaal te draaien voor betere integratie met productieomgevingen. dbt Insights is vanaf nu algemeen beschikbaar en brengt definities, lineage, kosten, prestaties en betrouwbaarheid samen in één platform.

MetricFlow wordt volledig open source

dbt Labs kondigt aan dat MetricFlow nu beschikbaar komt onder een Apache 2.0-licentie. Deze stap onderstreept de betrokkenheid bij het Open Semantic Interchange (OSI)-initiatief voor het standaardiseren van metrics en semantiek tussen verschillende tools.

Tristan Handy, oprichter en CEO van dbt Labs, benadrukt dat open standaarden en AI de volgende era van analytics aandrijven. “Fusion levert robuuste context, tools en foutcorrectiemechanismen voor zowel mensen als agents. Het is de enabler van de volgende generatie, AI-aangedreven data-infrastructuur.”