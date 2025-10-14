Megafusie in de datawereld: Fivetran en dbt Labs gaan samen verder

Met een gecombineerde jaarlijkse omzet van 600 miljoen dollar (518,5 miljoen euro) krijgen ze samen meer grip op data-infrastructuur. Het doel: een einde maken aan de complexiteit van datamanagement.

Nu AI razendsnel doorbreekt in alle sectoren, hebben organisaties behoefte aan betrouwbare, direct beschikbare data. “Als AI elke industrie hervormt, hebben organisaties een fundament nodig waarop ze kunnen vertrouwen – een dat open, interoperabel en gebouwd is om mee te schalen”, legt George Fraser uit, die als CEO van Fivetran het bedrijf zal leiden.

Organisaties worstelen momenteel met complexe koppelingen tussen diverse datatools. Het nieuwe platform belooft een geïntegreerde oplossing die databeweging, transformatie, metadata en activering naadloos verbindt, zonder in te boeten op flexibiliteit.

Open standaarden

De fusie is wat Fraser noemt “een refounding moment voor Fivetran en het bredere data-ecosysteem”. De nadruk op open standaarden als SQL en Apache Iceberg staat centraal in de strategie, waardoor klanten vendor lock-in kunnen vermijden.

Tristan Handy, oprichter van dbt Labs, neemt de rol van President en co-founder op zich. “dbt heeft altijd gestaan voor openheid en keuze voor practitioners”, benadrukt Handy, die bijna tien jaar werkte aan infrastructuur die ondersteuning biedt voor uiteenlopende engines, formaten en tools.

Een cruciale toezegging in de deal is dat dbt Core open source blijft onder de huidige licentie. De community die rondom dbt is ontstaan, blijft een rol spelen in de doorontwikkeling van het platform.

Deze belofte sluit aan bij de eerdere strategie van Fivetran, dat systematisch bouwt aan een end-to-end platform voor datamanagement. Met de recente overname van Census voor reverse ETL-functionaliteit en nu de fusie met dbt Labs, neemt deze visie concrete vormen aan.

Fusiedetails en toekomstperspectief

De transactie is goedgekeurd door de bestuursraden en aandeelhouders van beide bedrijven, maar wacht nog op goedkeuring van de regelgevende autoriteiten. Tot de definitieve afronding blijven Fivetran en dbt Labs als zelfstandige entiteiten opereren. Naar verwachting zal de fusie binnen een jaar afgerond zijn.

Fivetran werd voor het laatst gewaardeerd op 5,6 miljard dollar in 2021. dbt Labs haalde begin 2022 nog geld op, toen het 4,2 miljard dollar waard was. De bedrijven hebben gezamenlijke investeerders, waaronder Andreessen Horowitz.

Voor de begeleiding van deze deal schakelden beide partijen gerenommeerde adviseurs in. Qatalyst Partners trad op als exclusief financieel adviseur voor Fivetran, terwijl Morgan Stanley dezelfde rol vervulde voor dbt Labs.