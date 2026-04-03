Kyndryl lanceert dienst voor beheer en automatisering AI-agents

Kyndryl heeft een nieuwe dienst geïntroduceerd die organisaties moet helpen hun IT-omgeving geschikt te maken voor het gebruik van autonome AI-agents. Met de introductie van Agentic Service Management richt het bedrijf zich op het automatiseren en beheersen van IT-processen waarin AI zelfstandig taken uitvoert binnen complexe omgevingen.

Volgens Kyndryl lopen veel organisaties tegen beperkingen aan doordat hun IT-structuren nog zijn ingericht op handmatige processen. Daardoor ontstaat een verschil tussen wat AI-technologie technisch kan en wat binnen bestaande systemen daadwerkelijk mogelijk is. Hoewel bedrijven steeds meer investeren in AI, blijft het lastig om die investeringen om te zetten in concrete resultaten.

De nieuwe dienst combineert assessments, richtlijnen en implementatiemodellen om organisaties te helpen bij de overgang naar meer autonome IT-processen. Daarbij wordt gekeken naar hiaten op het gebied van servicemanagement, AI-governance, beveiliging en operationele processen. Op basis van die analyse wordt een gefaseerd stappenplan opgesteld waarmee organisaties hun IT-omgeving kunnen aanpassen aan het gebruik van AI-agents.

Kyndryl stelt dat veel IT-omgevingen nog zijn ontworpen voor medewerkers die handmatig tickets afhandelen en systemen bedienen. In een context waarin autonome agents taken uitvoeren over hybride en multi-cloud omgevingen, leidt dat volgens het bedrijf tot frictie.

Controle en governance blijven cruciaal

In een toelichting geeft de strategieverantwoordelijke van Kyndryl aan dat organisaties eerst hun operationele modellen moeten aanpassen voordat AI op grote schaal effectief kan worden ingezet. Dat betekent onder meer dat er duidelijke controlemechanismen en meetbare adoptiefases nodig zijn, terwijl mensen eindverantwoordelijk blijven voor governance en risico’s.

De aanpak is volgens Kyndryl geschikt voor uiteenlopende IT-omgevingen, waaronder hybride infrastructuren en multi-cloudopstellingen. Kendryl noemt ook specifieke workloads, zoals databases en ERP-systemen, als gebieden waar automatisering met AI-agents kan worden toegepast om modernisering te versnellen.

Naast de implementatie van agentgestuurde workflows legt Kyndryl nadruk op beheersing en beveiliging. In combinatie met de dienst biedt het bedrijf een aanvullende oplossing die organisaties helpt om AI-agents centraal te beheren en te controleren. Daarbij wordt ingezet op een centraal overzicht van actieve agents om ongecontroleerd gebruik van AI tegen te gaan, evenals op validatie voorafgaand aan inzet. Agents worden getest op beveiliging, veerkracht en naleving van beleidsregels voordat ze in productie gaan.

Ook tijdens gebruik blijven controlemechanismen actief. Zo worden grenzen ingesteld waarbinnen agents mogen opereren en kan afwijkend gedrag worden gedetecteerd. Volgens Kyndryl is het essentieel dat beveiliging en governance vanaf het begin onderdeel zijn van de ontwikkeling en inzet van AI-systemen, in plaats van achteraf te worden toegevoegd. Door bijvoorbeeld dreigingsmodellering en beveiligingstests in ontwikkelprocessen op te nemen en runtime bescherming toe te passen, kunnen incidenten sneller worden ingedamd.

Kyndryl past de nieuwe aanpak ook intern toe in zijn eigen dienstverlening. Via het eigen platform worden AI-functionaliteiten ingezet om operationele processen te ondersteunen en medewerkers te helpen bij toezicht en besluitvorming binnen bedrijfskritische systemen.