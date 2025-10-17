Sundar Pichai: “Gemini 3.0 verschijnt nog dit jaar”

Op Dreamforce heeft Google-CEO Sundar Pichai laten weten dat Google Gemini 3.0 nog dit jaar wordt onthuld. Dat heeft Techzine vernomen tijdens aanwezigheid van het door Salesforce georganiseerde evenement in San Francisco.

Onlangs werd het nieuwste Gemini-model gepresenteerd, namelijk Gemini 2.5 Computer Use, maar dit jaar verschijnt ook Gemini 3.0 nog. Volgens Pichai wordt “Gemini 3.0 een nog krachtigere AI-agent, die nog meer merkbare vooruitgang heeft geboekt dan in de afgelopen jaren.” Voor Gemini 3.0 worden meerdere aspecten geïntegreerd. “Google beschikt niet alleen over de infrastructuur, maar ook over onderzoeksteams van wereldklasse, waaronder Google Research, Google Brain en Google DeepMind, zaken waarover Gemini 3.0 ook zal beschikken”, noemt BusinessKorea.

Volgens eerdere geruchten zou Gemini 3.0 nog deze maand moeten worden uitgebracht, maar een concrete datum heeft Google vooralsnog niet genoemd. Met Gemini 3.0 gaat Google de strijd aan met andere gevestigde partijen en hun AI-modellen waaronder OpenAI en Anthropic.

Meer over Google Gemini

Gemini is gebaseerd op een AI-model. Je kunt er mee communiceren via meerdere manieren en ook opdrachten geven is mogelijk. Gemini is multimodaal, wat betekent dat je er mee kunt communiceren via verschillende methoden. Zo kun je stemopdrachten gebruiken, maar ook afbeeldingen uploaden, audiofragmenten gebruiken of video’s uploaden om over door te vragen.

Het typenummer van Gemini laat zien hoe geavanceerd de versie is en hoe hoger dit getal, hoe meer ‘ie dat is. Gemini 3.0 wordt dus de opvolger van het huidige Gemini 2.5. Daarnaast heb je ook nog gratis en betaalde varianten. De basisversie van Gemini vind je op smartphones of webbrowser, is gratis en heet Gemini Flash. Het Pro-model is een stuk geavanceerder, maar is wel betaald. Momenteel betaal je daar als consument 21,99 euro per maand voor. Voor professionals biedt Google het AI Ultra-abonnement waarvoor 247,99 euro per maand moet worden afgetikt.

Genoemde modellen vereisen een internetverbinding, waarbij het AI-model dus niet lokaal op een apparaat draait. Dat kan weer wel met Gemini Nano, wat voor- en nadelen biedt. Zo is de snelheid van response veelal een stuk hoger, maar de mogelijkheden wel weer een stuk beperkter.

Meer over Dreamforce

Dreamforce is een jaarlijks terugkerend event van Salesforce, de bekende CRM-ontwikkelaar. Op het evenement worden naast fysieke keynotes en sessies ook allerlei virtuele sessies gehouden, kan er genetwerkt worden en worden inzichten gedeeld over nieuwe innovaties en de toekomst van technologie.