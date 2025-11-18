Microsoft introduceert Fabric IQ als stap naar intelligence platform

Microsoft kondigt Fabric IQ aan, een nieuwe intelligentielaag die Fabric transformeert van dataplatform naar intelligence platform. Het systeem combineert een ontologie-model, semantische modellen en AI-agents om bedrijfsdata om te zetten in real-time besluitvorming.

Volgens Microsoft verzuipen organisaties in data zonder dat ze de semantiek begrijpen. Een luchtvaartmaatschappij denkt bijvoorbeeld niet in tabellen en schema’s, maar in vluchten, passagiers en vertragingen. Die betekenis leeft echter in de hoofden van mensen. Teams hanteren eigen definities en rapportages. AI-systemen kunnen weliswaar data lezen, maar missen de bedrijfscontext om betrouwbare beslissingen te nemen.

Fabric IQ lost dit op met een high-level ontologie-model. Dit is een model dat vastlegt wat belangrijk is, hoe zaken samenhangen en welke acties mogelijk zijn. De ontologie koppelt aan live data in OneLake via diverse engines voor analytics, real-time, tijdreeksen en geografische data.

Het systeem bouwt voort op bestaande Power BI-modellen. Meer dan 20 miljoen semantische modellen vormen het startpunt. Organisaties kunnen met een paar klikken hun ontologie opstarten vanuit deze modellen, zo belooft het bedrijf.

Operations Agent neemt beslissingen

De Operations Agent-functie markeert een verschuiving naar autonome besluitvorming. Deze AI-agent monitort continu, evalueert afwegingen en voert automatisch acties uit. Het systeem leert van elk resultaat en verbetert zo de volgende beslissing.

Microsoft benadrukt dat menselijke goedkeuring onderdeel blijft van het proces. Organisaties bepalen zelf wat automatisch loopt en wat handmatige controle vereist. “Dit is niet alerting. Dit is niet workflow-automatisering. Dit is agentic AI met bedrijfsbegrip, beslissingsbevoegdheid en grounding in real-time bedrijfscontext”, aldus Microsoft bij de aankondiging tijdens zijn Ignite 2025-conferentie.

Integratie met bredere Microsoft-stack

Fabric IQ werkt samen met Foundry IQ in Microsoft AI Foundry en Work IQ in Microsoft 365. Deze combinatie vormt een intelligentielaag over bedrijfsdata, documenten en communicatie. Ontwikkelaars kunnen agents bouwen die direct de bedrijfscontext begrijpen zonder uitgebreide prompt engineering.

Microsoft vergelijkt de strategie met de lancering van Office dertig jaar geleden. Toen bundelde het bedrijf losse producten als Word en Excel tot een geïntegreerd platform. Fabric IQ volgt dezelfde route voor data- en AI-diensten.

De nieuwe functies zijn deels al beschikbaar. De Ontology-functie gaat in private beta, terwijl Real-Time Intelligence nieuwe features krijgt zoals Fabric Graph en Maps-updates. Microsoft heeft geen nieuwe licentiekosten aangekondigd voor bestaande Fabric-gebruikers.