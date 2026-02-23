OpenAI brengt via Frontier Alliances AI-coworkers naar enterprises

OpenAI kondigt Frontier Alliances aan, een samenwerking met consultancybedrijven rondom het Frontier-platform. Het werkt hierbinnen samen met Boston Consulting Group, McKinsey, Accenture en Capgemini. De partnerschappen moeten bedrijven helpen bij het daadwerkelijk inzetten van AI-agents in de organisatie, van strategie tot uitrol.

Het platform Frontier werd begin deze maand gelanceerd om organisaties te helpen bij het bouwen en beheren van AI-coworkers. Een voorbeeld: een agent die een klantvraag van begin tot eind afhandelt door context uit het CRM te halen, beleid te controleren en alleen te escaleren wanneer dat nodig is. De technische basis is er dus, maar bedrijven hebben meer nodig.

Voor echte impact zijn naast technologie ook alignment binnen het management, herinrichting van workflows, integratie tussen systemen en changemanagement nodig. Daar komen de vier partners om de hoek kijken. Ze gaan de komende jaren nauw samenwerken met OpenAI’s Forward Deployed Engineering-team. Elk van de vier adviesbureaus investeert in dedicated practice groups en bouwt teams op die worden gecertificeerd op OpenAI-technologie.

Focus op strategie en end-to-enduitvoering

McKinsey en BCG richten zich op het helpen van leiderschap bij fundamentele keuzes: waar te beginnen, hoe het operationele model aan te passen en hoe adoptie te stimuleren. McKinsey doet dat via QuantumBlack, de AI-tak die technische expertise combineert met sectorkennis. BCG zet BCG X in, zijn tech build-eenheid, om AI in te bouwen in kritieke workflows.

Accenture en Capgemini pakken het breder aan. Zij gaan van strategie tot het daadwerkelijk aansluiten van Frontier op de systemen en data waar bedrijven mee werken. Accenture geeft zaken vorm en levert complete oplossingen over de gehele levenscyclus, van initiële strategie tot langdurige operatie. Het bedrijf heeft al tienduizenden professionals uitgerust met ChatGPT Enterprise.

Accenture-CEO Julie Sweet: “Bedrijfstransformatie vereist meer dan geweldige modellen. Het vraagt end-to-end uitvoering op gebied van technologie, data, security en changemanagement.” Capgemini-CEO Aiman Ezzat stelt dat zijn bedrijf klanten helpt Frontier in de hele organisatie in te bedden en de operationele processen op te zetten die nodig zijn om agents consistent op schaal te draaien.

Frontier is momenteel beschikbaar voor een beperkt aantal klanten. Bredere beschikbaarheid volgt de komende maanden.