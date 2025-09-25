Databricks en OpenAI werken samen voor enterprise AI-modellen

De samenwerking tussen Databricks en OpenAI maakt GPT-5 beschikbaar voor 20.000+ enterprise klanten.

Databricks-gebruikers krijgen rechtstreeks toegang tot OpenAI’s meest geavanceerde modellen binnen hun Data Intelligence Platform. GPT-5 wordt geïntegreerd in Agent Bricks, waardoor bedrijven AI-apps kunnen bouwen en schalen op hun eigen beheerde data. De modellen zijn beschikbaar in alle cloudomgevingen zonder extra setup of data-uitwisseling.

De integratie elimineert voorheen complexe workflows waarbij bedrijfsdata moest worden gekopieerd tussen verschillende tools. Gebruikers kunnen rekenen op gegarandeerde hoge verwerkingscapaciteit voor de nieuwste OpenAI modellen.

Agent Bricks stelt organisaties in staat om AI-agents te ontwikkelen die bedrijfsdata kunnen analyseren en complexe workflows automatiseren. De agents voldoen aan strikte eisen voor nauwkeurigheid, security en governance. Ze opereren binnen omgevingen waar bedrijfsdata zich bevindt. Bedrijven gebruiken het platform al voor medische diagnoses, energie-efficiëntie, fraudedetectie en applicatieontwikkeling.

De samenwerking biedt voorspellende modellen die de nauwkeurigheid van GPT-5 meten met taakspecifieke evaluaties. Agent Bricks optimaliseert modellen voor hoogwaardige, domeinspecifieke output. Databricks Unity Catalog zorgt voor end-to-end governance met ingebouwde observability.

Technische mogelijkheden en schaalbaarheid

Databricks-gebruikers kunnen OpenAI-modellen rechtstreeks naar bedrijfsdata brengen via SQL of API. De integratie ondersteunt LLM’s op schaal voor data-verrijking en het bouwen van veilige, hoogwaardige agents. Gezamenlijke innovatie tussen beide technische teams zorgt voor doorlopende optimalisatie.

De samenwerking bouwt voort op bestaand werk waarbij OpenAI Databricks inzet voor AI data-verwerking om ChatGPT te verbeteren. Databricks was een van de eerste organisaties die OpenAI’s open weight model gpt-oss hostte.

