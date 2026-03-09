Dataiku introduceert platform voor schaalbare enterprise AI

Dataiku lanceert vandaag het ‘Platform for AI Success’, een uitbreiding van zijn enterprise AI-platform. Met drie nieuwe producten wil het bedrijf AI-initiatieven uit de pilotfase halen en omzetten in meetbare bedrijfsprestaties.

Dataiku richt zich op één gedeeld orkestratie-platform dat data, modellen, agents en bedrijfslogica samenbrengt, ongeacht welke cloudproviders of leveranciers een organisatie gebruikt. Het platform integreert met alle gangbare systemen maar is afhankelijk van geen ervan. Zo kunnen organisaties de beste technologie per use case kiezen en toch centraal toezicht houden.

Drie nieuwe producten als kern van het platform

Dataiku introduceert drie producten die het als ‘first-to-market’ bestempelt. De eerste is Dataiku Agent Management, een standalone product voor cross-platform zichtbaarheid en business impact-meting van AI agents. Bestaande monitoringtools houden doorgaans alleen bij of agents draaien, niet of ze ook daadwerkelijk waarde leveren. Agent Management meet agents tegen gedefinieerde zakelijke KPI’s, signaleert prestatiedrift of kostenproblemen en activeert governance-workflows op basis van risicodrempels en regelgevingsvereisten. Het Early Access Program is vandaag beschikbaar.

Met Dataiku Reasoning Systems wil het bedrijf gecoördineerde beslissingsomgevingen bouwen die institutionele kennis vertalen naar operationele intelligentie. Data, modellen, agents, bedrijfsregels en menselijk gedefinieerde beslissingslogica komen samen in één omgeving. Het eerste systeem, gericht op Manufacturing Operations, is nu beschikbaar. Supply Chain en Financial Risk volgen later in 2026.

Het derde product, Dataiku Cobuild, staat gepland voor juni 2026. Gebruikers beschrijven daarin een bedrijfsdoelstelling in gewone taal, waarna het platform een compleet AI-project genereert in een visuele, inspecteerbare interface. Anders dan bij ‘vibe coding’-tools die ondoorzichtige scripts produceren, levert Cobuild een gestructureerde visuele flow die gebruikers stap voor stap kunnen controleren en valideren vóór uitrol.

Voortbouwen op eerdere stappen

In april 2025 breidde Dataiku zijn platform al uit met AI agent-mogelijkheden voor management op schaal. In oktober 2025 volgde de lancering van Agent Hub voor gecentraliseerd agentbeheer. Met het Platform for AI Success brengt Dataiku governance, orkestratie en bedrijfsimpact nu samen in één overkoepelende laag.

“Geen enkele hoeveelheid snelle engineering kan gestructureerde orkestratie vervangen”, aldus Clément Stenac, co-founder en CTO van Dataiku. “Echte bedrijfsbeslissingen vereisen dat modellen worden gevoed met data, dat modellen agenten informeren en dat agenten worden aangestuurd door een noodzakelijke combinatie van expliciete bedrijfsregels en menselijk toezicht. Die coördinatielaag ontbreekt in de meeste implementaties, dus het Platform for AI Success is ontworpen om die leemte op te vullen.”