ServiceNow maakt heel portfolio AI-native voor elke klant

ServiceNow maakt zijn volledige productportfolio AI-native. Elke klant krijgt standaard AI, dataconnectiviteit, workflowautomatisering, beveiliging en governance. ServiceNow stopt met aparte licenties voor AI. Twee nieuwe toevoegingen zijn de Context Engine, die bedrijfscontext levert aan elke AI-beslissing, en build agent-skills waarmee ontwikkelaars vanuit elke IDE direct kunnen deployen op het ServiceNow AI-platform.

ServiceNow kondigt vandaag aan dat zijn volledige productportfolio AI-native wordt. Elke klant krijgt voortaan standaard AI, data integratie, workflows, beveiliging en governance meegeleverd, zonder aparte licentie. Dat is een duidelijke koerswijziging, niet langer hoeven organisaties losse AI-add-ons aan te schaffen, maar zit alles geïntegreerd in het platform.

De stap past in een bredere reeks investeringen. Eerder nam ServiceNow cybersecuritybedrijf Armis over voor 7,75 miljard dollar en AI-firma Moveworks voor 2,85 miljard dollar, beide gericht op autonome AI-mogelijkheden op enterpriseschaal. Eerder maakte ServiceNow het Now-platform al AI-driven en voegde het duizenden AI-agents toe, de aankondiging van vandaag is de volgende stap in die beweging.

Context Engine: bedrijfscontext voor elke AI-beslissing

Context Engine is een van de twee grote aankondigingen van vandaag. Het systeem geeft AI-agents en workflows toegang tot realtime bedrijfscontext: welk asset is gekoppeld aan welk proces, welke goedkeuringsketen hoort bij een bepaalde kostenplaats, of welke leveranciersgeschiedenis is relevant voor een inkoopverzoek. ServiceNow claimt dat het systeem is gebouwd op 85 miljard workflows en zeven biljoen transacties, en daarmee LLM’s kan voeden met organisatiespecifieke context in plaats van generieke taalkennis. Context Engine is gebouwd bovenop ServiceNow’s Service Graph, Knowledge Graph en data catalog.

ServiceNow lanceerde eerder al de AI Control Tower voor gecentraliseerd beheer van AI-agents en workflows. Context Engine voegt daar nu de beslissingscontext aan toe. Context Engine is momenteel beschikbaar in preview bij een select aantal klanten. Op een later moment volgt brede beschikbaarheid.

Bouwen vanuit elke IDE, deployen op ServiceNow

Op 15 april zullen de nieuwe ServiceNow SDK en Build Agent-skills beschikbaar komen. Ontwikkelaars kunnen dan vanuit tools als Claude Code, Cursor, OpenAI Codex, Windsurf en Antigravity direct apps en AI-agents deployen op het ServiceNow-platform. Citizen developers kunnen workflows in gewone taal beschrijven en krijgen binnen enkele minuten een werkende workflow terug.

Voor teams die voort willen bouwen op de bestaande ServiceNow apps is er ServiceNow Studio met ingebedde Build Agent. Die omgeving begrijpt live datamodellen, scopes en business rules in realtime. Elke custom app en AI-agent valt automatisch onder de governance van AI Control Tower. Klanten ontvangen 100 gratis Build Agent-gesprekken; persoonlijke developer-instances krijgen 25 gratis gesprekken.

AI standaard in elk pakket, ook voor middelgrote bedrijven

ServiceNow introduceert ook een nieuw gelaagd aanbodmodel dat loopt van AI-assistentie tot volledig autonome operaties. Voor middelgrote organisaties lanceert het bedrijf Enterprise Service Management (ESM) Foundation, dat IT, HR, juridische zaken, finance, inkoop en facilitaire diensten samenbrengt op het ServiceNow AI-platform.

ServiceNow zette eerder al in op de mid-market met zijn AI-gebaseerde Core Business Suite. De ESM Foundation bouwt voort op die strategie. Het nieuwe pakketmodel en ESM Foundation zijn per direct beschikbaar voor alle klanten. ServiceNow is model-agnostisch, wat betekent dat klanten zelf hun AI-provider naar keuze kunnen gebruiken.