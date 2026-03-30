DeepSeek ligt er meer dan zeven uur uit door storing

DeepSeek had het afgelopen weekend meer dan zeven uur te kampen met een grote storing. Gebruikers meldden problemen zondagavond, waarna het Chinese AI-bedrijf meerdere updates uitrolde om de situatie te verhelpen. De oorzaak is onduidelijk.

Downdetector registreerde de eerste meldingen zondagavond. De eigen statuspagina van DeepSeek bevestigde een incident om 21:35 uur lokale tijd. Twee uur later stelde het bedrijf dat de storing opgelost was, maar daarmee was het niet afgelopen. Maandagochtend keerde het probleem terug. Pas om 10:33 uur lokale tijd loste DeepSeek ook dat tweede prestatieprobleem op.

De uitval is ongewoon voor DeepSeek. Volgens de eigen statuspagina heeft het bedrijf sinds de lancering in januari 2025 een operationele uptime van bijna 99 procent aangehouden. Kort na de introductie van DeepSeek werd het wel getroffen door een cyberaanval waardoor nieuwe registraties tijdelijk werden opgeschort. Destijds lag een externe aanval ten grondslag aan de haperingen. Dit keer is de oorzaak onduidelijk.

Intussen laait de speculatie op over een grote aankomende update van DeepSeek. Sinds begin dit jaar gaan geruchten dat het bedrijf klaarstaat voor een nieuwe release. Die verwachting lokte een reactie uit bij concurrenten. Alibaba, ByteDance en Tencent lanceerden rondom het Chinese Nieuwjaar een reeks nieuwe AI-modellen en diensten.

DeepSeek zelf heeft zich niet uitgelaten over plannen of een tijdlijn.