OpenAI zet eerste stap richting beursgang

OpenAI bereidt zich voor op een vertrouwelijke aanvraag voor een beursgang. Volgens CNBC kan het AI-bedrijf mogelijk al deze week een eerste concept van zijn prospectus indienen bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarmee komt een van de meest besproken IPO’s van de technologiesector dichterbij.

Volgens ingewijden werkt OpenAI hiervoor samen met zakenbanken als Goldman Sachs en Morgan Stanley. De formele indiening zou binnen enkele dagen of weken kunnen plaatsvinden. OpenAI zelf bevestigt geen concrete planning, maar stelt wel dat het “regelmatig strategische opties evalueert” en zich voorlopig blijft richten op de uitvoering van zijn plannen.

Dat OpenAI nadenkt over een beursnotering komt niet onverwacht. CNBC meldde eerder al dat het bedrijf mikt op een IPO in de tweede helft van dit jaar. Financieel directeur Sarah Friar zei onlangs dat het logisch is dat een organisatie van deze omvang zich steeds meer gedraagt als een beursgenoteerd bedrijf.

OpenAI behoort inmiddels tot de hoogste gewaardeerde private technologiebedrijven ter wereld. Investeerders zouden het bedrijf momenteel waarderen op meer dan 850 miljard dollar. Sinds de doorbraak van ChatGPT in 2022 groeide OpenAI razendsnel uit tot een dominante speler binnen generatieve AI.

Tegelijkertijd vraagt die groei enorme investeringen. Het bedrijf haalde inmiddels honderden miljarden dollars aan financiering op en blijft fors investeren in infrastructuur, AI-modellen en datacentercapaciteit.

Concurrentie neemt toe

Een beursgang zou OpenAI extra financiële slagkracht geven op een moment dat de concurrentie in AI verder oploopt. Vooral Anthropic wint terrein in de zakelijke markt en bij AI-ondersteunde softwareontwikkeling. Volgens CNBC praat Anthropic momenteel met investeerders over een nieuwe financieringsronde tegen een waardering van circa 900 miljard dollar.

Ook Elon Musk speelt opnieuw een prominente rol in het AI-landschap. Zijn bedrijf xAI fuseerde eerder dit jaar met SpaceX, dat eveneens voorbereidingen treft voor een beursgang. Volgens CNBC werkt SpaceX daarbij eveneens samen met Goldman Sachs en Morgan Stanley.

“De IPO-voorbereidingen volgen kort op een juridische overwinning op Elon Musk. Een federale rechter wees deze week een claim van 150 miljard dollar af waarmee Musk de omvorming van OpenAI tot een winstgericht bedrijf probeerde te blokkeren.

Druk om winstgevendheid te tonen

Met een mogelijke beursnotering groeit ook de druk op OpenAI om beleggers te overtuigen van de financiële houdbaarheid van zijn strategie. Hoewel de omzet snel stijgt, lopen ook de kosten voor AI-training, chips en energieverbruik sterk op.

De beursgang zou daardoor niet alleen een belangrijke financiële mijlpaal zijn voor OpenAI zelf, maar ook een test voor het vertrouwen van investeerders in de economische toekomst van generatieve AI. Volgens CNBC kan de IPO uitgroeien tot een van de grootste technologiebeursgangen ooit.