Salesforce koopt Fin: AI-agents voor de klantenservice

Salesforce heeft een definitieve overeenkomst getekend om Fin, een ontwikkelaar van AI-agents, over te nemen voor circa 3,1 miljard euro. Salesforce is van plan Fin toe te voegen aan Agentforce om bedrijven van elke omvang een snelle start te geven bij het uitbouwen van een klantenservice.

Salesforce maakt bekend Fin, voorheen bekend als Intercom, over te nemen. De deal bedraagt circa 3,6 miljard dollar. Met de overname haalt Salesforce een gevestigde speler in AI-klantenservice in huis, met een klantenbestand van meer dan 30.000 bedrijven wereldwijd. De transactie moet worden afgerond in het vierde kwartaal van Salesforce’s fiscaal jaar 2027, onder voorbehoud van regulatoire goedkeuringen.

Fin draait AI-agents voor de klantenservice op basis van een eigen model, Apex genaamd. Het model is ontwikkeld met de klantenservice als einddoel in het achterhoofd. Daardoor is het model opvallend effectief: de AI Agent lost gemiddeld 76 procent van het supportvolume volledig autonoom op. Die agent verwerkt klantvragen via elk kanaal: live chat, e-mail, WhatsApp, sms, telefoon én Slack. De agents worden aangeboden in kant-en-klare opties, wat de technologie toegankelijk moet maken voor iedere grootte van bedrijf.

Agentforce blijft uitbreiden

De overname past in een bredere acquisitiestrategie van Salesforce rondom Agentforce. Enkele weken geleden nam het bedrijf Contentful over. Die overname was er eveneens op gericht klanten een uitstekende ervaring te kunnen aanbieden, door content aan klanten aan te bieden die op hun persoonlijke voorkeuren zijn afgestemd.

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Verder gebeurde er een overname van Cimulate om Agentforce Commerce te versterken. Vorig jaar rondde Salesforce ook de overname van Informatica voor 8 miljard dollar af, met als doel een sterk datafundament voor AI-agents te leggen.