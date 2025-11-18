Salesforce rondt miljardenovername Informatica af

Salesforce heeft de overname van Informatica afgerond. De CRM-leverancier betaalde ruim 8 miljard dollar (6,9 miljard euro) voor het datamanagementbedrijf. De acquisitie moet het fundament leggen voor betrouwbare AI-agents binnen het Salesforce-ecosysteem.

De voltooiing brengt Informatica’s data catalog, integratietools en governancediensten naar het Salesforce-platform. CEO Marc Benioff benadrukt het belang van deze stap: “Je moet je data op orde hebben om je AI op orde te krijgen. Data en context zijn de echte brandstof voor Agentforce.”

Zonder schone, verbonden en betrouwbare data bestaat er volgens Benioff geen intelligentie, alleen hallucinatie. Informatica fungeert als het vertrouwde platform dat gefragmenteerde bedrijfsdata omzet in context. Dit stelt AI-agents in staat om te redeneren, te handelen en resultaten te leveren met precisie.

Strategische versterking op drie vlakken

De overname versterkt meerdere onderdelen van het Agentforce 360-platform. Ten eerste verbetert het Data 360, waardoor organisatiedata niet alleen wordt verenigd maar ook helder, betrouwbaar en bruikbaar wordt. Ten tweede ontstaat er een complete integratieoplossing door de combinatie van MuleSoft en Informatica’s geavanceerde data-integratie en governance-mogelijkheden.

Ten derde krijgt Agentforce 360 een kritieke datafundament. Autonome AI-agents kunnen hierdoor betrouwbare data interpreteren en erop handelen. Ook Tableau-gebruikers profiteren van rijkere, contextgedreven inzichten dankzij een toegankelijker en beter begrepen datalandschap.

Daarnaast bouwt Salesforce voort op zijn metadata-voordeel. Informatica levert een nog rijkere, enterprise-brede weergave van metadata met context en lineage over elk systeem heen.

Informatica zet missie voort

Informatica blijft zijn missie voortzetten om organisaties te helpen hun AI-ready data te verbinden, beheren en verenigen. Het bedrijf ondersteunt en integreert zijn AI-aangedreven datamanagementoplossing met het brede partnerschapsecosysteem.

CEO Amit Walia van Informatica licht toe dat de samenwerking met Salesforce de missie als ‘Zwitserland’ van AI-aangedreven databeheer drastisch versnelt. Door Informatica’s mogelijkheden direct in het Agentforce 360-platform te integreren, kunnen bedrijven wereldwijd innovatie, efficiëntie en groei stimuleren.