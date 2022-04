Zojuist is bekend geworden dat Elon Musk inderdaad van plan is om Twitter te kopen. Vorige week kocht hij al 9 procent van de aandelen, nu heeft hij een bod neergelegd van 41 miljard dollar (zo’n 38 miljard euro). Dat komt neer op 54,20 dollar per aandeel.

Waar het bestuur van Twitter al bang voor was, is zojuist waarheid geworden. Musk wil Twitter kopen, blijkt uit documenten die de beurswaakhond heeft vrijgegeven. Musk is van mening dat Twitter veel meer potentie heeft dan het platform nu waarmaakt. Musk is een van de meest populaire gebruikers op het social media platform, hij heeft 81 miljoen volgers. Er zijn slechts een handje vol sterren die er meer hebben. Veel sterren hebben hun activiteiten van Twitter verplaatst naar Instagram.

Twitter bestaat inmiddels al heel lang, maar de populariteit komt met pieken en dalen. Bij grote nieuwsgebeurtenissen is het een goede bron, omdat burgers ter plekke dan wel naar Twitter grijpen. Voor het normale social media gebruiker was eerst Facebook en nu Instagram een stuk populairder. Musk ziet mogelijkheden om het tij te keren. Wellicht dat een overname geen slecht idee is.

Musk vs het bestuur van Twitter

De grote vraag is hoe het bestuur van Twitter gaat reageren. Voor de aandeelhouders van Twitter is het in elk geval een goed bod. Het is een premium van 38 procent bovenop de waarde van 1 april. De dag voordat Musk besloot om 9 procent van de aandelen te kopen.

Het bestuur van Twitter zag deze overname mogelijk al aankomen, aangezien het Musk een stoeltje in het bestuur heeft aangeboden. Als je namelijk in het bestuur zit mag je niet meer dan 15 procent van de aandelen van het bedrijf bezitten. Het bestuur probeerde op deze manier te verhinderen dat Musk een bod zou doen. Musk bedankte dan ook voor de positie in het bestuur en heeft nu een bod gedaan om het hele bedrijf over te nemen. Waarna hij het complete bestuur indien nodig kan vervangen en er alsnog in deel kan nemen.