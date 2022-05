WhatsApp heeft WhatsApp Cloud API geïntroduceerd, een cloudgebaseerde API dienst. Met deze dienst kunnen bedrijven het messaging-platform makkelijker inzetten voor communicatie met klanten.

Het nieuwe WhatsApp-platform is geschikt voor bedrijven van elke grootte en helpt hen in korte tijd WhatsApp in te zetten voor diepgaande interactie met hun klanten, zo belooft moederbedrijf Meta.

Speciaal overzichtsdashboard

Concreet zorgt de cloudgebaseerde API ervoor dat bovenop WhatsApp een custom dashboard beschikbaar komt. Met dit dashboard kunnen bedrijven hun eigen ervaring van WhatsApp aanpassen en meer afstemmen op hun klanten. Ook kunnen zij hiermee de antwoordtijd aan hun klanten sterk verkorten.

Daarnaast geeft het dashboard bedrijven inzicht in al hun WhatsApp-accounts, hun limieten en recent productnieuws. Ook krijgen zij vier tools tot de beschikking: insights, messages, templates en telefoonnummers.

Kosten

De WhatsApp Cloud API is voor bedrijven gratis voor de eerste 1.000 inkomende en uitgaande berichten per maand. Bedrijven kunnen opschalen via verschillende prijsplannen, gebaseerd op het aantal conversaties dat zij per dag met klanten hebben.

De kosten bedragen tussen een dollarcent en tot 20 dollarcent per conversatie. Deze bedragen zijn wel afhankelijk van of gesprekken vanuit het bedrijf of vanuit een klant worden gestart en in welk zakelijk segment het bedrijf opereert.

