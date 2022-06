Langzaam krijgt iPadOS steeds meer features die je ook kan vinden in een desktop-besturingssysteem. In iPadOS 16 is Stage Manager toegevoegd, een mooie naam voor vensterbeheer. Je kan nu zelf bepalen hoe groot het venster van een app moet zijn en dus ook meerdere apps op hetzelfde scherm tonen in elk gewenst formaat. Voorheen werden apps altijd op het volledige scherm weergegeven, of twee apps gesplitst op het volledige scherm.

Apple’s iPadOS wordt elk jaar een stuk beter en uitgebreider. Steeds meer functionaliteiten die je vroeger enkel in Windows en macOS kon vinden, komen richting iPadOS. Hiermee wordt het besturingssysteem steeds geschikter voor verschillende gebruiksdoelen. Het vensterbeheer is wel gelimiteerd tot iPads met de M1-chip. Oudere iPads krijgen deze feature niet.

iPad met externe monitor verbinden

Naast het vensterbeheer heeft Apple ook ondersteuning voor externe monitoren. Je kan straks ook apps slepen naar de externe monitor. Verder heeft Apple nog wat kleine wijzigingen toegepast met betrekking tot aanpasbare toolsbar, de volgorde van knoppen bepalen en een beter bestandsbeheer. Je kan nu ook extensies van bestanden wijzigen of het formaat van een map bekijken.

Gaat iPadOS uiteindelijk macOS vervangen?

De conclusie die je kan trekken is dat iPadOS elk jaar meer begint te lijken op een volwaardig besturingssysteem. Wel blijft het een dichtgetimmerd besturingssysteem, waarop je enkel applicaties uit de App Store kan instellen. Het is daarmee wel een stuk veiliger dan bijvoorbeeld Windows of macOS. Daarnaast is het voor applicatieontwikkelaars steeds eenvoudiger om applicaties die op macOS werken met Apple’s M-chips, ook uit te brengen op iPadOS. Daarmee zou op de lange termijn de toekomst van MacOS onder druk kunnen komen te staan. Iets dat we in 2020 al hebben voorspeld.

