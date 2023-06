Tijdens WWDC23 doet Apple zijn verschillende nieuwe besturingssystemen uit de doeken. Grote, baanbrekende nieuwigheden zien we niet, maar kleine wijzigingen moeten de Apple-ervaring wel verder veraangenamen.

Met iOS 17 introduceren nieuwe functies voor de basiselementen van iedere telefoon: bellen en sms’en. Voor de iPad maakt het nieuwe systeem personalisatie van het Lock Screen mogelijk. Bij Mac-toestellen wordt het startscherm een nuttigere plaats om te vertoeven.

De updates omvatten weinig spectaculairs. De ontwikkelaars van Apple zullen hun tijd nodig hebben gehad om de Apple Vision Pro klaar te krijgen en veel tijd om aan de besturingssystemen te sleutelen bleek er niet over te schieten.

Mac krijgt widgets

De nieuwste versie van het desktopbesturingssysteem krijgt de naam macOS Sonoma. Voor de toevoeging van bewegende screensavers en een nieuwe game-modus lopen wij niet meteen warm. De mogelijkheid om widgets toe te voegen aan het startscherm, kan de digitale werkplek wel overzichtelijker en interessanter maken.

Widgets ken je wellicht van je smartphone of tablet. Het is mogelijk de widgets die je gebruikt op je iPhone over te zetten naar macOS indien beide toestellen met hetzelfde wifi-netwerk verbonden zijn. Een andere mogelijkheid is zoeken naar de gewenste widget in het notificatiecentrum.

Natuurlijk wil je het weer voor de komende dagen of de aankomende afspraken in je agenda, niet constant in beeld hebben. Het besturingssysteem is dan ook zo gemaakt dat de widgets verdwijnen naar de achtergrond van zodra jij een app of website opent.

Je startscherm nog persoonlijker maken, kan door de nieuwe functies die webbrowser Safari krijgt. Applicaties op het web kan je binnenkort zoals de apps in macOS behandelen, wat het mogelijk maakt om een webapp aan de taakbalk vast te pinnen en meldingen te ontvangen.

Tot slot moet het nieuwe besturingssysteem het eenvoudiger maken om online presentaties te geven. Met Presenter Overlay blijf je zelf zichtbaar in beeld voor je presentatie. De functie is beschikbaar op alle videoplatformen, hoewel de functie bij veel spelers al lang onder een andere naam beschikbaar zal zijn.

IOS 17 personaliseert communicatie

Apple hecht in iOS 17 opnieuw veel belang aan de basis van iedere telefoon. Het grootste deel van de update richt zich namelijk op de bel- en sms-mogelijkheden. De toevoegingen zijn bijna onzichtbaar, doordat ze zo intuïtief aanvoelen dat ze eigenlijk altijd al standaard op iedere smartphone aanwezig moesten zijn.

We beginnen met de mogelijkheid om je eigen belprofiel te personaliseren. Andere iPhone-gebruikers zullen het ingestelde met bijvoorbeeld je foto of avatar zien verschijnen wanneer je ze opbelt. Voicemail kan je ook persoonlijk maken door een videobericht achter te laten. Laat iemand anders jou een voicemail achter, dan kan je voortaan een transcript krijgen van het ingesproken bericht. Dat is erg handig want dat gaat vaak sneller dan terugluisteren.

Snel zoeken in je berichten wordt verder mogelijk door verbeterde zoekmogelijkheden. Antwoorden kan dan weer met weinig moeite door over een bericht te swipen. Daarnaast moeten de voorgestelde woorden om een antwoord te schrijven nuttiger voor je zijn, doordat de functie voortaan via machine learning zal bijleren over jouw woordjargon.

Tot slot wordt het eenvoudiger om je nummer uit te wisselen met een andere iPhone-gebruiker via NameDrop. Hou hiervoor je iPhone of Apple Watch boven het toestel van de persoon die je graag wil toevoegen. AirDrop is een andere nieuwe functie, die in essentie hetzelde werkt voor het uitwisselen van bestanden en foto’s tussen iPhone-toestellen.

Apple pakt verder nog uit met de mogelijkheid om het laadscherm te personaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat het toestel de tijd of je favoriete foto’s toont, terwijl het in een houder staat op te laden.

IPadOS 17 kijkt het vergrendelscherm af

IPadOS 17 is een opvallend kleinere upgrade. Het brengt de mogelijkheid om het vergrendelscherm van de iPad aan te passen. Dit kan door middel van verschillende lettertypes en het instellen van je favoriete widgets. Bovendien is het mogelijk verschillende vergrendelschermen te componeren, waarbij je ieder scherm aan unieke instellingen in je Focusstatus kan toeschrijven.

Verder krijgt de Stage Manager-functionaliteit nog wat uitbreiding. Het gaat in principe om een vensterbeheer, dat vorig jaar zorgde voor een grote upgrade aan het besturingssysteem van de iPad. In iPadOS 17 wordt het mogelijk in te stellen op welke positie en in welke grootte een nieuw venster verschijnt.

Nog handig in een zakelijke context is de verbeterde PDF-functionaliteit. Door middel van machine learning kan het toestel zijn gebruiker precies vertellen welke velden nog niet ingevuld werden. Ook zal Notes beter integreren met een PDF-bestand, wat het eenvoudiger maakt om aanpassingen en aantekeningen te maken in het document. Door live samenwerking zullen de aanpassingen ook onmiddellijk zichtbaar worden voor andere actieve deelnemers.

Hoewel de personalisatie voor het Lock Screen gloednieuw is voor de iPad, introduceerde Apple de mogelijkheid vorig jaar al in iOS 16. Vorig jaar durfden we nog te stellen dat iPadOS ‘elk jaar een stuk beter en uitgebreider’ wordt, maar Apple komt daar meteen op terug en houdt het dit jaar wel heel magertjes.

Beschikbaarheid

De bètaversies van de verschillende besturingssystemen zijn onmiddellijk beschikbaar voor ontwikkelaars. Deze versies zijn nog niet perfect en kunnen beveiligingsproblemen of systeemfouten bevatten.

Wacht daarom bij voorkeur tot minimaal de zomer, wanneer de publieke bèta’s beschikbaar komen. Officieel introduceert Apple de nieuwste versies dit najaar pas.