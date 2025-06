Microsoft lost Outlook-bug op die crashes veroorzaakte

Microsoft heeft een bug verholpen die de Outlook (classic) deed crashen bij het openen van e-mails of het starten van een nieuw bericht. De fix is beschikbaar op meerdere manier, hoewel gebruikers van de oudere versies van het klassieke Outlook nog even moeten wachten.

Microsoft heeft het probleem inmiddels . Fixes zijn al uitgerold voor Current Channel Preview, Monthly Enterprise Channel, Semi-Annual Enterprise Channel, Outlook 2021 en Outlook 2024. Voor gebruikers van Outlook 2016 en 2019 zijn op respectievelijk 1 en 8 juli non-security-updates gepland.

De bug trof gebruikers die eerder deze maand de nieuwste update van Outlook van Microsoft 365 installeerden. Het probleem ontstond doordat Outlook de Forms Library niet kon openen. “Het openen of starten van een nieuwe e-mail laat classic Outlook crashen”, erkende het Outlook-team vorige week toen de bug werd toegelicht. Virtuele desktop-infrastructuur bleek een veelvoorkomende omgeving voor het probleem.

Tijdelijke oplossing beschikbaar

Gebruikers die nog geen fix kunnen installeren, kunnen zelf een tijdelijke workaround uitvoeren. Dit houdt in dat handmatig de ontbrekende FORMS2-map aangemaakt wordt op de locatie C:\Users\\AppData\Local\Microsoft\FORMS2.

De stappen zijn als volgt: sluit Outlook en andere Office-applicaties af, start vervolgens Start > Uitvoeren, typ %localappdata%\Microsoft gevolgd door het accepteren van de pop-up melding. Maak in File Explorer een nieuwe map aan genaamd FORMS2. Daarna zou na een herstart van de app alles weer naar behoren moeten werken.

Meer recente fixes

De fixes komen na een reeks andere Outlook-problemen die Microsoft de afgelopen weken heeft opgelost. Een service-update werd uitgerold om crashes van Outlook LTSC 2019 te voorkomen bij het openen van e-mails van Viva Engage, Yammer en Power Automate.

Microsoft moet regelmatig sleutelen aan de eigen e-mailclient wegens nieuwe probleem. Zo was er een opmerkelijk probleem voor gebruikers in Current- en Beta-kanalen eind vorig jaar. Dit betrof mailbox-mappen die flikkerden en bewogen wanneer items naar de mappen werden verplaatst na het updaten naar Outlook versie 2505. De fix leek destijds dit probleem op te lossen, maar dat gold niet voor alle gebruikers.

Het is daarnaast een keer voorgekomen dat de klassieke Outlook-client helemaal niet bereikbaar was. Dit zal Microsoft op den duur ook forceren, net als dat Windows 10 op zijn retour is. Toch is ook daar Microsoft coulant momenteel met een gratis jaar aan extra updates tot oktober 2026 als er een backup gemaakt wordt. Zo is de overstap naar zowel Outlook (new) en Windows 11 nog tegen te houden.