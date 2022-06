Om klanten te helpen met het optimaal benutten van hun werknemers heeft ServiceNow het bedrijf Hitch overgenomen. Met Hitch kunnen ServiceNow-klanten op het Now-platform gebruikmaken van Hitch om de vaardigheden van hun werknemers te matchen aan projecten. Hitch voegt een laag toe met AI gebaseerde inzichten om daarbij te helpen.

Het doel is om het zogenaamde skills gap te verkleinen bij projecten. Dit is mogelijk door in kaart te brengen welke skills je werknemers hebben en op welke gebieden ze zich nog moeten ontwikkelen of ervaring op moeten doen. Op die manier kan met behulp van kunstmatige intelligentie een goede selectie worden gemaakt van werknemers die aan een nieuw project moeten werken. Door Hitch te koppelen met de personeelsplanningtool op het Now-platform kan ook worden gekeken welke werknemers er beschikbaar zijn.

Hitch stelt een goed gebalanceerd team samen voor een project

Uiteindelijk zorgt Hitch ervoor dat er een scala aan vereiste skills aanwezig is binnen het team dat de projecten moet gaan uitvoeren. Als organisatie heb je ook de zekerheid dat er voldoende kennis en kunde aanwezig is in elk projectteam, zodat je kan streven naar een hoge klanttevredenheid. Tot slot is het goed om werknemers met gelimiteerde kennis te laten profiteren van bepaalde projecten door ze samen te laten werken met collega’s met veel kennis en ervaring, zodat ze zich verder ontwikkelen.

“Als skills de nieuwe valuta zijn voor zaken doen, dan is inzicht in deze skills van vitaal belang om talent aan boord te houden en ze te ontwikkelen in de richting van de wensen van de markt”

Gretchen Alacron, vice president en general maanger van de HR Service Delivery van ServiceNow zegt hierover: “Als skills de nieuwe valuta zijn voor zaken doen, dan is inzicht in deze skills van vitaal belang om talent aan boord te houden en ze te ontwikkelen in de richting van de wensen van de markt”.

Het bijhouden van de skills van werknemers gebeurde in het verleden door HR in een soort silo. Er werd vrijwel niets met die informatie gedaan. Als er al iets mee werd gedaan was het met point oplossingen. Met Hitch wil ServiceNow die informatie in het platform beschikbaar stellen en deze virtale informatie uitgebreid benutten binnen het Now platform.

