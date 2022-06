Snowflake komt met een nieuw Native Application Framework waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen en uitrollen op de Data Cloud. Ook is het mogelijk om dit te combineren met een verdienmodel uit de Snowflake Marketplace, waarbij de ontwikkelde applicatie ook door derden gebruikt kan worden tegen betaling.

Het Native Application Framework is momenteel nog in private preview, maar het moet de mogelijkheden van het platform fors gaan uitbreiden. De applicaties die worden gebouwd en vervolgens verkocht via de marketplace draaien vervolgens op de instances van de koper zonder dat het nodig is om data te verplaatsen. Het doel van het nieuwe framework is om klanten en partners het beste platform te bieden voor het bouwen van data intensieve applicaties, aldus Snowflake. Ze noemen de introductie van het framework een grote milestone.

Met het Native Application Framework kunnen ontwikkelaars applicaties bouwen door gebruik te maken van opgeslagen procedures, user-defined functions (UDFs) en user-defined table functions (UDTFs). Ook behoort het gebruik van Streamlit tot de mogelijkheden, hiermee kunnen interactieve interfaces worden ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook nog de telemetrie features, zoals events en alerts voor monitoring. Het grote voordeel voor ontwikkelaars is ook dat ze echt kunnen focussen op de ontwikkeling van de applicaties, ze hoeven zich geen zorgen te maken over het operationele stuk. Het Snowflake Data Cloud platform is standaard uitgerust met high availability, disaster recovery en de nodige security features.

Volgens Snowflake wordt het ook steeds aantrekkelijker voor ontwikkelaars om hun applicaties te vermarkten via de Snowflake Marketplace. Het bedrijf heeft inmiddels 6300 klanten. Die maken allemaal gebruik van Snowflake en kunnen eenvoudig inhaken op data en applicaties die worden aangeboden in de Marketplace.