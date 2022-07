IFS heeft het Nederlandse Ultimo Software Solutions, een leverancier van enterprise asset management (EAM)-software, overgenomen. De overname moet de marktpositie van de Zweedse specialist op het gebied van asset management versterken.

Met de overname, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, krijgt de Zweedse softwaremaker een cloudgebaseerde EAM-leverancier in handen. Ultimo Software Solutions is vooral bekend vanwege een zeer compleet, flexibel en configureerbare SaaS-gebaseerde EAM-oplossingen. Vooral worden de snelle uitrolmogelijkheden en eenvoudig gebruik van deze oplossingen geroemd. Hierdoor krijgen bedrijven een snellere ‘time to value’.

Uitbreiding EAM-portfolio

IFS wil met de komst van de Nederlandse EAM-specialist vooral zijn portfolio van diensten op het gebied van asset management verder uitbreiden. Zelf biedt IFS al end-to-end industriespecifieke EAM-oplossingen voor bedrijven.

De flexibiliteit en de configuratiemogelijkheden van de Ultimo-software moeten bijdragen aan meer mogelijkheden van het IFS Cloud-platform. Zeker omdat deze oplossingen SaaS-gebaseerd zijn. Verder ziet IFS met de overname van de Nederlandse leverancier ook meer mogelijkheden een betere positie in te nemen in de mondiale EAM-markt. De gezamenlijke oplossingen zouden beter met die van andere spelers in dit segment kunnen concurreren.

IFS wordt door Gartner op dit moment gezien als de belangrijkste speler op het gebied van EAM. Andere belangrijke spelers die worden genoemd zijn SAP, IBM, Infor en Oracle.

Ultimo ook tevreden

Ook Ultimo Software Solutions ziet veel in de overname. De EAM-leverancier ziet verdere mogelijkheden voor disruptie en IFS is daarvoor een goede samenwerkingspartij. Bovendien zou IFS dezelfde waardes delen en belangrijk zijn voor verdere steun van de toekomstige roadmap.

