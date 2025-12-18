IFS mikt op autonoom magazijnbeheer met overname Softeon

De ambitie van IFS is om warehouse management een grotendeels geautomatiseerd proces te laten zijn. Om dat te realiseren, koopt het bedrijf Softeon.

Jaarlijks groeit de markt van warehouse management met 12 procent, en IFS ziet dus kans om deze lucratieve tak van sport aan te spreken. Het heeft via samenwerkingen met Boston Dynamics en 1X Technologies al een focus op robotica, een technologie die in warenhuizen steeds belangrijker wordt.

Groot contrast

Het contrast dat IFS schetst tussen het magazijnbeheer van weleer en modern ‘warehouse management’ is groot. We noemen het expres in het Engels zoals wel vaker geldt voor technologieën die digitaliseren, want dat is de richting waarin magazijnen bewegen. Legacy-systemen, zo stelt IFS, draaien op handmatige processen en gebruiken nog papier als vanouds. De combinatie van AI-agents en robotica moet gaan leiden tot het geautomatiseerd verzamelen van orders, het verminderen van handwerk en real-time inzicht in alle processen. Daar specialiseert Softeon zich al in.

Voor IFS is de overname dus een manier om het eigen productportfolio nog meer toe te spitsen op industriële omgevingen. Eerder dit jaar nam het bedrijf TheLoops over voor agentic AI-capaciteiten die hier van pas zullen komen. Ook sloot het een partnership met Anthropic voor industriële AI-toepassingen. Softeon past in diezelfde strategie: Industrial AI toepassen waar het écht telt.

Robotica krijgt centrale rol

De combinatie van IFS en Softeon moet zoals gezegd volledig autonome magazijnomgevingen mogelijk maken. De robots van partijen als Boston Dynamics en 1X Technologies gaan samenwerken met IFS Loops Digital Workers om complexe magazijnprocessen te orkestreren.

Traditionele leveranciers worstelen juist met het integreren van moderne AI en robotica in oude architecturen. IFS en Softeon bieden volgens CEO Mark Moffat een fundamenteel ander aanbod. “Het magazijn is het volgende front voor Industrial AI. Magazijnoperaties moeten net zo intelligent en autonoom worden als de productielijnen die ze ondersteunen.”

Hij vervolgt: “Softeon brengt bewezen magazijnexpertise naar IFS. Wij leveren next-generation AI, robotica-orkestratie en diepe industriële domeinkennis. Samen herdefiniëren we wat mogelijk is als je Industrial AI toepast waar het het meest telt: op de magazijnvloer, in real-time, met meetbare impact op doorvoer, nauwkeurigheid en personeelscapaciteit.”

Klanten in complexe industrieën

Voor IFS-klanten in lucht- en ruimtevaart, defensie, energie, bouw en transport levert de overname directe waarde op. Geavanceerde wereldwijde ondernemingen hebben magazijncapaciteiten nodig die matchen met de complexiteit van hun productiesystemen. Softeon’s WMS (Warehouse Management System)- en WES (Warehouse Execution System)-oplossingen, nu versterkt met IFS.ai, bieden precies dat.

Het maakt end-to-end supply chain-orkestratie mogelijk waarbij productie, magazijnuitvoering en field service-operaties werken als één intelligent systeem. Jim Hoefflin, CEO van Softeon, ziet het als een buitengewone kans. “Onze klanten vroegen om geavanceerde AI-capaciteiten, naadloze integratie met robotica en sterkere verbinding tussen magazijnoperaties en bredere supply chain-processen. IFS brengt precies dat.”

De transactie moet goedkeuring krijgen van toezichthouders. IFS verwacht de deal in het eerste kwartaal van 2026 af te ronden.